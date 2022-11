Classifiche inglsei: God of War Ragnarok, vendite superiori a Modern Warfare 2, Elden Ring e Pokémon

God of War Ragnarok sta facendo vendite eccellenti nel Regno Unito, dove ha venduto più di Elden Ring, Call of Duty: Modern Warfare 2 e Leggende Pokémon: Arceus nella settimana di lancio, piazzandosi in seconda posizione nella classifica annuale, dietro soltanto all'immancabile FIFA 23.

Considerate che stiamo parlando di copie fisiche, quindi acquistate nei negozi. Se si considerassero le copie digitali, è probabile che il gioco di Sony Santa Monica starebbe dietro anche a Call of Duty: Modern Warfare 2, visto che la serie di Activision vende ormai molto di più in questo formato.

Detto questo, delle vendite di God of War Ragnarok, l'82% è stato fatto su PS5 e il restante 18% su PS4. Come già svelato, è andato molto meglio del predecessore del 2018, vendendo il 51% di copie in più al lancio sul territorio inglese, stando ai dati rilevati da GfK.

Delle copie PS5, il 12% è stato venduto nel bundle con la console stessa. Il bundle in sé rappresenta il 60% di tutte le PS5 vendute nel corso della settimana, la migliore dell'anno per la console.

Il successo della nuova avventura di Kratos e del ciarliero Atreus ha fatto scivolare Call of Duty: Modern Warfare 2 in seconda posizione, con un calo nelle vendite del 39%.

Per quanto riguarda gli altri giochi, Sonic Frontiers ha debuttato in quarta posizione, vendendo il 5% di copie in più di Sonic Forces del 2017. Il 40% delle vendite fisiche sono state fatte su PS5, il 34% su Nintendo Switch, il 14% su Xbox e il 12% su PS4.

Football Manager 2023 per PC ha debuttato invece in undicesima posizione, con un calo del 18% nelle vendite fisiche rispetto all'edizione dell'anno precedente. Difficile desumerne l'andamento del gioco, visto che su PC la maggior parte delle vendite si fanno ormai in digitale.

Altri esordi rilevanti: l'edizione fisica di Stray per PS4 ha debuttato al 23° posto, Tactics Ogre: Reborn è apparso al 24° e Cobrai Kai 2: Dojo's Rising al 28°.

Per il resto abbiamo il ritorno di Horizon Forbidden West in settima posizione, grazie a una crescita del 141% nelle vendite. Mario Kart 8: Deluxe per Nintendo Switch è tornato invece al 5° posto, con un aumento delle vendite del 34%, Nintendo Switch Sports è al 6° (+19%), Splatoon 3 all'ottavo (+22%), Animal Crossing New Horizons è nono (+50%) e Minecraft per Nintendo Switch è decimo (+42%).

Vediamo la classifica completa: