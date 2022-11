The Legend of Zelda: cosplay di Zelda di axilirator_cosplay fa piangere molte lacrime per il regno

Siete pronti a tornare a Hyrule in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Se la risposta è che non vedete l'ora di farlo, sarete felici di poter ammirare questo cosplay della principessa Zelda realizzato da axilirator_cosplay, che in effetti farà piangere calde lacrime di gioia a tutti gli appassionati della serie.

axilirator_cosplay interpreta la Zelda di Breath of the Wild e, probabilmente, del nuovo capitolo, in modo deciso e carismatico, non senza un tocco trasgressivo, che si nota in particolare nello sguardo.

Pur essendo girata di spalle, la nostra sembra essere decisa e pronta all'avventura, con indosso un costume rigorosissimo nel riprodurre quello del personaggio originale, nelle forme, nei colori, nella pettinatura e nei dettagli, come le orecchie a punta.

La storia della principessa Zelda nel mondo dei videogiochi è lunga quanto la serie di Nintendo. Quindi, ormai, ha più di trentacinque anni. Creata dal maestro Shigeru Miyamoto, la ragazza deve il nome alla moglie dello scrittore Francis Scott Fitgerald, Zelda Sayre Fitzgerald. Figlia del re di Hyrule e custode della Triforza della saggezza, è comparsa in praticamente tutti i capitoli della saga, che del resto porta il suo nome.