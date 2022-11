Pentiment disponibile da oggi per PC e Xbox

Pentiment, il nuovo gioco di Obsidian Entertainment, è disponibile da oggi per PC, Xbox One e Xbox Series X e S. Potete giocarci acquistandolo o tramite abbonamento a Xbox / PC Game Pass. Si tratta di un gioco di ruolo investigativo dall'ambientazione medievale (in realtà si svolge nel 16° secolo in Bavaria, ma non sottilizziamo), firmato da Josh Sawyer, uno degli autori di giochi di ruolo occidentali più noti in assoluto.

Per avere maggiori informazioni, leggete la nostra recensione di Pentiment, in cui abbiamo scritto:

È vero, a Microsoft mancano giochi di richiamo, quelle esclusive che fanno girare la testa con la loro grafica e il loro valore produttivo, ma attenzione: permettere di sviluppare giochi come questi, avere dei team in grado di concepirli e svilupparli, non è meno importante. Pentiment è un'esperienza unica che saprà conquistare tutti i videogiocatori che amano ancora vivere belle storie col ritmo di una penna, come quella immaginaria che nel gioco traccia le lettere di ogni dialogo. Esplorare Tassen e i suoi misteriosi dintorni, apprenderne i segreti più reconditi e tracciare il destino delle famiglie del villaggio, è un'esperienza impossibile da non consigliare. La durata media dovrebbe attestarsi intorno alle trenta ore, ma se vi lascerete rapire dal suo mondo e ne usufruirete proprio come un libro magico, questo numero può persino raddoppiare. Menzione particolare per la traduzione in italiano, non facile eppure davvero ben fatta.

Rivediamo anche il trailer di lancio del gioco:

Volendo ci sono anche dei libri da leggere per comprenderlo meglio, raccomandati da Sawyer stesso.