Somerville: voti della critica contrastanti per il debutto di Jumpship

Pubblicate le prime recensioni di Somerville, avventura narrativa in stile Limbo esclusiva console Xbox, i cui voti sono decisamente contrastanti. In che senso? Vanno dal 4 al 10, con alcuni come Tom Orry di VG247 che parlano di un capolavoro da giocare assolutamente e altri, come Victor Tan di Checkpoint Gaming che descrivono un'esperienza complessivamente deludente. Vediamo l'elenco completo:

Multiplayer.it - 6.5 / 10

VG247 - 5 / 5

The Beta Network - 9 / 10

TheGamer - 4.5 / 5

Press Start - 8.5 / 10

GamesRadar+ - 4 / 5

Game Informer - 8 / 10

Twinfinite - 4 / 5

Stevivor - 8 / 10

TechRaptor - 8 / 10

FingerGuns - 8 / 10

Easy Allies - 7.5 / 10

IGN - 7 / 10

Hardcore Gamer - 3.5 / 5

GameSpew - 7 / 10

XboxEra - 7 / 10

Kakuchopurei - 70 / 100

New Game Network - 68 / 100

DualShockers - 6.7 / 10

TrueAchievements - 6 / 10

PC Gamer - 45 / 100

Checkpoint Gaming - 4 / 10

Il range più battuto dai voti, comunque, è quello che va tra il 7 e l'8, con la media voto attuale su OpenCritic.org che si è attestata sul 73, segno che ci troviamo di fronte a un titolo combattuto e per certi versi controverso, ma con diversi elementi interessanti. In generale, tutti concordano nella presenza di problemi tecnici, ma per molti il lato narrativo è più che valido e merita di essere vissuto.