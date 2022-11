Super Lesbian Animal RPG: mese d'uscita annunciato, dopo nove anni di sviluppo

Dopo ben nove anni di sviluppo, ponett ha annunciato il mese di lancio di Super Lesbian Animal RPG: dicembre 2022. Quindi tra pochi giorni potremo giocare questo coloratissimo gioco di ruolo giapponese, di cui qualcuno avrà sicuramente provato la demo nel 2018.

Pubblicato anche un nuovo trailer, che mostra la versione definitiva del gioco:

Super Lesbian Animal RPG è un gioco sull'ansia e sul combattere mostri dall'aspetto buffo in terribili dungeon. Coloratissimo e pieno d'allegria, racconta la storia di Melody Amaranth, della sua fidanzata Allison e delle loro amiche Claire e Jodie. Nel corso della loro avventura le nostre amiche affronteranno forze che vanno oltre la loro comprensione e saranno responsabili del destino della loro terra. Dovranno combattere contro delle rane sferiche, visitare dei luoghi perduti nel cielo, fare amicizia con un paio di robot e far arrabbiare il bibliotecario locale. Non è una missione da poco.

Super Lesbian Animal RPG vanta caratteristiche come una grafica in pixel art in stile 16-bit, ispirata a classici come Final Fantasy, Mother e Paper Mario, molte ore di gioco e un unicorno, che un gioco con questo titolo non poteva proprio mancare. C'è anche una modalità facile per chi vuole godersi soltanto la storia, senza troppi grattacapi.