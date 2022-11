Pentiment: i libri di storia medievale e i romanzi che hanno ispirato Obsidian

Con l'uscita di Pentiment ormai alle porte, fissata per il 15 novembre su PC e Xbox, disponibile al day one anche su Xbox Game Pass, Obsidian ha pubblicato un interessante riepilogo delle maggiori fonti d'ispirazione utilizzate per la creazione di questa particolare avventura, fra libri di storia medievale e romanzi storici.

Oltre a fornire una bella panoramica su ciò che ha aiutato Josh Sawyer e compagni a costruire Pentiment, possiamo prendere questi titoli anche come possibili suggerimenti per letture che possano preparare ad affrontare al meglio l'avventura investigativa medievale in questione, o quantomeno farci calare subito nella giusta atmosfera.

La storia di Pentiment, che vede l'artista Andreas Maler ritrovarsi in mezzo a vari crimini e misfatti nell'Alta Baviera del XVI secolo, deriva da un misto di ispirazioni tra opere di finzione e documenti storici reali, di cui vediamo qui alcuni esempi.

Uno di questi è "Dürer's Journeys: Viaggi di un artista rinascimentale", curato da Susan Foister e Peter van den Brink, che è una raccolta di saggi e pagine di diario dell'artista Albrecht Dürer riguardanti i viaggi di quest'ultimo e come questi abbiano avuto impatto nella sua vita e nella sua produzione artistica.

Il libro contiene anche varie illustrazioni d'epoca che hanno ispirato l'estetica di Pentiment.

"The Faithful Executioner: Life and Death, Honor and Shame in the Turbulent Sixteenth Century" di Joel F. Harrington è un libro che racconta la storia di Franz Schmidt, boia di professione, che è vissuto nella seconda metà del XVI secolo in Baviera, fornendo dunque ispirazione su elementi dell'ambientazione scelta per il gioco, oltre che sulla situazione sociale dell'epoca. Si tratta della storia di un boia che si trova, suo malgrado, a continuare la professione del padre, anche perché rappresentava una sorta di "marchio" indelebile per l'intera famiglia.

"Il Ritorno di Martin Guerre" di Natalie Zemon Davis è la cronaca di uno strano caso giudiziario del XVI secolo, riguardante proprio il ritorno dell'uomo in questione. Dopo una scomparsa durata 8 anni, Martin Guerre tornò un giorno del XVI secolo alla sua città basca di Hendaye, riallacciandosi con mollire e figli, ma rivelandosi essere una persona profondamente diversa, tanto da suggerire la possibilità di uno scambio di identità.

"Peasant Fires: The Drummer of Niklashausen" di Richard Wunderli racconta della rivolta dei contadini a Niklashausen nel 1476, che ebbe estensione non molto ampia ma grande risonanza e importanza per l'epoca. Il tutto è peraltro colorito dalle particolari condizioni in cui questa avvenne: partì infatti dalla visione della Vergine Maria da parte del fattore Hans Böhm, che avrebbe suggerito la rivolta contro il clero corrotto.

"Il formaggio e i vermi" di Carlo Ginzburg è un celebre saggio storico che ha per soggetto la vita e i due processi per eresia a carico di Domenico Scandella detto Menocchio, mugnaio di Montereale Valcellina, nato nel 1532. Quest'ultimo, dopo aver imparato a leggere e essersi documentato su vari testi, elaborò una particolare teoria cosmologica, a base di formaggio e vermi, uno dei quali sarebbe stato Dio stesso. Inutile dire che la teoria, sebbene molto interessante, non fu presa benissimo dalle alte sfere della Chiesa.

"Il Nome della Rosa" di Umberto Eco, non poteva ovviamente mancare tra le fonti d'ispirazione dichiarate da Obsidian. Il celebre romanzo ad ambientazione storica rappresenta un prezioso affresco della vita monastica del XIV secolo, mettendo insieme le sue ampie conoscenze da medievalista. Si tratta, soprattutto, di un grande giallo che si piazza in un'epoca turbolenta, nel pieno del conflitto fra la Curia Romana e l'ordine dei Francescani sull'idea e l'attuazione della povertà apostolica. All'interno di una ricostruzione estremamente accurata dell'ambientazione storica, emerge anche un vero e proprio thriller scritto con grande sapienza e in grado di catturare chiunque tra i suoi colpi di scena.

Pentiment arriverà il 15 novembre 2022 su PC, Xbox Series X|S e Xbox One, potete conoscerlo meglio leggendo anche il nostro provato al riguardo.