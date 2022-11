Among Us VR, trailer di lancio: disponibile su PC e Oculus Quest 2

Among Us VR è disponibile a partire da oggi su PC e Meta Quest 2, come conferma il trailer di lancio del gioco realizzato per l'occasione da Innersloth.

Annunciato lo scorso dicembre, Among Us VR aggiunge all'ormai celebre esperienza multiplayer asimmetrica il brivido della realtà virtuale, rendendo il tutto ancora più coinvolgente.

"Among Us VR è un gioco di società sulla collaborazione e il tradimento", recita la sinossi ufficiale. "Raduna il tuo equipaggio, prendi il visore e tuffati in questa versione VR del famoso titolo multigiocatore per 4-10 giocatori."

"Collabora in questa nave spaziale virtuale per completare gli incarichi prima che uno o più impostori uccidano tutti coloro che si trovano a bordo."

"Sviluppato esclusivamente per VR, ti godrai lo stesso stile di gioco del primo titolo, ma ora con un ambiente estremamente immersivo dove tutto (sì, tutto!) è personale."

Among Us VR può essere acquistato su Steam, al prezzo di 8,19€, oppure su Meta Quest Store al prezzo di 9,99€.