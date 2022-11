Baldur's Gate 3: Patch 9 in arrivo, uscita del gioco nel 2023 confermata

Larian Studio ha fornito alcuni aggiornamenti interessanti sull'andamento dello sviluppo di Baldur's Gate 3, che riceverà presto la Patch 9 e la cui data d'uscita sarebbe confermata per il 2023 nella versione definitiva del gioco.

La Patch 9 dovrebbe dunque essere messa a disposizione entro la fine del 2022, dunque si tratta ormai delle prossime 5 o 6 settimane, nuove informazioni più dettagliate dovranno necessariamente arrivare nei prossimi giorni.

Forse proprio durante il Panel From Hell che è previsto a dicembre, in occasione delle festività, durante il quale verrà fatto un ulteriore punto della situazione su Baldur's Gate 3.

In tale occasione, ovvero durante l'evento di presentazione fissato per dicembre, arriveranno anche notizie più precise sull'arrivo della versione completa del gioco e forse la data d'uscita ufficiale, che a questo punto è confermata per il 2023, visto che l'andamento dei lavori sembra essere in linea con il programma.

A questo proposito, Larian ha spiegato che gli Atti 2 e 3 di Baldur's Gate 3 sono attualmente in fase di playtesting avanzato, cosa che dimostra come i contenuti siano sostanzialmente già conclusi e al loro posto, con gli ultimi aggiustamenti da fare e la ripulitura di rito.

Confermando lo stato di avanzamento dello sviluppo e anche i progressi fatti dal team finora, Larian ha inoltre presentato il nuovo studio specializzato in motion capture recentemente aperto a Guildford, in Inghilterra, appositamente per portare avanti le sessioni di registrazione per Baldur's Gate 3, a dimostrazione delle dimensioni raggiunte dalla produzione.

L'ottavo aggiornamento del gioco era arrivato lo scorso luglio, portando con sé la classe del Bardo, a questo punto attendiamo il panel di dicembre per ulteriori informazioni.