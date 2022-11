God of War Ragnarok: sondaggio dice che molti vorrebbero poter disattivare i suggerimenti automatici

Stando a un sondaggio condotto sul forum ResetEra, molti giocatori vorrebbero poter disattivare i consigli automatici sulla risoluzione dei puzzle di gioco presenti in God of War Ragnarok. Di base se Atreus (è lui che dà i consigli) diventasse improvvisamente silenzioso e meditativo non dispiacerebbe ad almeno il 90% dei votati (al momento di scrivere questa notizia), il che fa capire quanto possa diventare fastidioso e opprimente nel suo dire esattamente cosa fare, spesso prima che il giocatore abbia anche il tempo di guardarsi intorno per esaminare lo scenario e le possibilità che gli vengono offerte.

In effetti viene da chiedersi che senso abbia inserire dei puzzle e poi mettere la soluzione automatica non disattivabile... non per niente alcuni giocatori si sono sentiti svalutati da questa scelta, tanto che ne è nata una grossa discussione che ha portato all'apertura del suddetto sondaggio, con un risultato prevedibile, quanto comunque clamoroso nell'avversare questa scelta di design.

I consigli hanno l'obiettivo di rendere il gioco più accessibile a tutti, il che è un bene, a dirla tutta. La richiesta però non è quella di eliminarli del tutto, ma solo quella di consentire di disattivarli all'inizio del gioco, in modo da modulare meglio l'esperienza secondo le proprie capacità e aspettative.

Per il resto, se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di God of War Ragnarok, che vi ricordiamo essere disponibile per PS4 e PS5.