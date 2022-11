This War of Mine compie 8 anni, 7 milioni di copie vendute e altre curiosità sul gioco

This War of Mine compie oggi 8 anni: la prima versione del gioco è stata pubblicata su PC il 14 novembre del 2014. Per celebrare l'evento, 11 bit studios ha pensato bene di pubblicare una serie di curiosità sullo sviluppo del gioco, incluso il dato dei 7 milioni di copie vendute finora.

Incluso addirittura nei programmi scolastici polacchi, This War of Mine è stato realizzato inizialmente da un team composto da appena venti persone, ma il successo del gioco e la pianificazione di nuovi progetti ha consentito allo studio di raggiungere ad oggi quasi 250 elementi.

Naturalmente il titolo è stato utilizzato per sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto al tema della guerra, e ciò ha consentito di realizzare campagne di crowdfunding in favore delle vittime del conflitto in Ucraina, a cui hanno partecipato oltre 200.000 persone.

Queste iniziative hanno permesso di raccogliere oltre 850.000 dollari che sono stati devoluti alla Croce Rossa Ucraina, mentre più di 550.000 dollari sono stati donati all'organizzazione War Child attraverso i proventi delle vendite dell'apposito DLC di This War of Mine.

Infine un dato sugli utenti: circa il 20% dei giocatori è riuscito a completare la campagna di This War of Mine facendo in modo che tutti i personaggi del gruppo fossero in grado di sopravvivere fino alla fine della guerra.