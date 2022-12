Nintendo Inside the House of Indies Giorno 4: gli indie annunciati per Switch

Nintendo continua ad annunciare nuovi giochi per Switch tramite la propria serie Inside the House of Indies. Tramite il video del Giorno 4, la compagnia di Kyoto ha messo in mostra i seguenti giochi:

Melatonin - disponibile ora

Afterimage - 25 aprile 2023

Smile for me - primavera 2023

Hyper Gunsport - disponibile ora

Qui sotto potete vedere il video integrale dedicato all'Inside the House of Indies Giorno 4, per una durata totale di poco meno di cinque minuti.

Melatonin è un gioco musicale, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione: "Melatonin è un'opera prima di impressionante qualità su tutti i livelli: una art direction brillante e ispirata si sposa con un gameplay preciso e divertente, animato da musiche lo-fi azzeccatissime che entreranno subito nelle vostre personali playlist. Siamo rimasti incantati dall'abilità di David Huynh di dirigere una sinfonia sinestetica capace di parlare della nostra società, e in particolar modo della vita dei giovani, in bilico tra l'ipertrofico desiderio di consumo e la voglia di staccare la spina, anche solo per un attimo. Perché il dinamismo vitalista, a tratti forzato di Melatonin - il suo protagonista non sorride mai, neppure per un momento - fa venire voglia di vivere la vita a un'altra velocità, come cantavano Alice e l'indimenticabile Franco Battiato. Nel frattempo, però, è splendido correre come fulmini, inseguiti dal metronomo spietato di David Huyn."

Afterimage è un massiccio metroidvania. La descrizione ufficiale recita: "Il dio supremo creò questa vasta terra chiamata Engardin dove risiedono incredibili meraviglie naturali: vulcani enormi, gole ripidissime, oceani profondi e torri che sfiorano il cielo Incontra ogni sorta di creatura fantastica durante l'avventura: bestie giganti che vagano nelle fiamme e spiriti che si annidano in intricati labirinti. Incontra nuovi amici, conosci il loro passato e la loro missione. Ergardin pullula di misteri. Esplora liberamente le ambientazioni come un coraggioso avventuriero per scoprire gli avvenimenti accaduti che collegano le varie regioni, la loro storia nascosta e la verità del mondo."

Smile for me viene descritto in questo modo: "Smile For Me è un gioco di avventura punta e clicca non convenzionale che vi mette al centro di un mondo astratto! Annuite e scuotete la testa per chiacchierare con i nuovi amici e risolvete i loro misteri per tirarli su di morale." Il gioco è già disponibile da tempo su PC.

Hyper Gunsport è un gioco sportivo dal taglio futuristico: "La pallavolo cyberpunk è tornata in Hyper Gunsport! Spara la palla in porta con due nuovissime squadre, una nuova fisica, nuovi scenari, un nuovo equilibrio, una modalità torneo IA, più storia, più musica, più tutto!"

Vi lasciamo infine agli annunci del giorno 3, del giorno 2 e del giorno 1.