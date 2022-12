Il caso Smash World Tour, perché il torneo mondiale di Super Smash Bros è stato cancellato

Super Smash Bros e gli esports

Lo Smash World Tour, il mondiale di Super Smash Bros, è stato ufficialmente cancellato

È una favola, quella di Super Smash Bros, che ne corso degli anni l'ha visto tramutarsi inconsapevolmente in uno fra i più grandi titani del mercato dell'esport, nonostante la peculiare anima di videogioco per tutta la famiglia. A seguito del lancio di Super Smash Bros Melee per Nintendo GameCube, una gigantesca scena competitiva è maturata in modo endemico, secondo un modello interamente "bottom-up", dal basso verso l'alto, che al giorno d'oggi rappresenta un miraggio persino per i più grandi publisher. Ciò significa che i tornei sorgevano spontaneamente, che orde di appassionati si davano appuntamento lungo tutti gli Stati Uniti per affrontarsi nel nuovo fiammante picchiaduro, portandolo in maniera gratuita all'attenzione del pubblico come in un'enorme campagna marketing a costo zero.

Major League Gaming, allora una piccola startup, non poté ignorare a lungo il fenomeno e decise di affiancare una serie di tornei di Super Smash Bros a quella che era la stella più luminosa dell'epoca, ovvero Halo di Microsoft. Ciò che seguì fu un piccolo luna-park dorato fatto di centinaia di tornei amatoriali che traghettarono la scena competitiva di "Smash" fino alle orecchie di milioni di videogiocatori.



Merita una menzione quanto accaduto nel 2013: alla luce dell'improvviso ritorno di fiamma che portò Super Smash Bros. Melee nelle prime posizioni nelle classifiche dell'epoca, i fratelli Tom e Tony Cannon decisero di riservare al videogioco un posto nella selezione dell'EVO Championship. Per chi non lo sapesse, l'EVO Championship è la cattedrale della scena esport dei picchiaduro, praticamente un equivalente del campionato mondiale di calcio in questo particolare sottobosco. E già allora, nel lontano 2013, Nintendo decise di intervenire, tentando di bloccare sul nascere l'iniziativa e di rimuovere la sua produzione da un evento che riteneva distante dalle finalità del brand. Leggenda vuole che l'ondata di critiche sorta dalla comunità nordamericana giunse all'attenzione della moglie di un dirigente di Nintendo e fu solo quando costei informò il marito della situazione che la compagnia decise di sospendere la decisione presa. Fu così che si tenne un'edizione da record dell'EVO Championship nella quale Super Smash Bros si impose come il titolo più giocato e seguito in assoluto, infrangendo i record imposti dall'intero mondo degli esports sulle piattaforme di streaming.

Questo aneddoto alza il sipario sul complicato rapporto che esiste fra il mondo dell'esport e il segmento del licensing. Se, solitamente, le imprese che pubblicano videogiochi sono ben contente di veder nascere contenuti attorno ai loro prodotti, siano essi dirette in streaming o competizioni vere e proprie, non bisogna mai dimenticare che se solo volessero potrebbero staccare la spina in qualsiasi momento. Se non mi piace il tuo torneo, posso calare il sipario anche a metà dello svolgimento. Se non mi piacciono i contenuti che stai producendo, posso procedere con un copyright strike. Quest'ultima eventualità è capitata anche al gigantesco YouTuber Felix "PewDiePie" Kjellberg nell'orbita di Firewatch, quando la società Campo Santo - in risposta alle controversie che avevano toccato il creator - decise di procedere legalmente per far rimuovere tutti i contenuti da lui dedicati al titolo con effetto retroattivo.



Tale situazione è ancor più precaria nel contesto delle competizioni virtuali perché, oltre alle questioni legate alla licenza ufficiale del videogioco, esistono anche quelle connesse con i diritti di broadcasting del singolo evento, ovvero l'effettiva capacità legale di trasmettere il torneo al pubblico. Viene da sé che nel corso degli anni, al crescere dell'importanza economica del settore degli esports, le case produttrici hanno iniziato a dedicare sempre maggior attenzione all'uso che viene fatto delle proprietà intellettuali; se, in passato, gli organizzatori di tornei erano piccole società - o addirittura singoli individui - che coltivavano la comunità di appassionati e radunavano pubblico e professionisti sotto il medesimo stendardo, oggi la tendenza è quella di centralizzare le operazioni, mirando dove possibile alla costruzione di grandi e redditizie leghe.

Nel contesto che si è venuto a creare, esistono grandi attori del settore dell'esport - come ad esempio Riot Games - che controllano in modo capillare l'uso che viene fatto della propria opera tenendone ben strette le redini; accanto a loro si muovono società come Nintendo, che nonostante l'approccio generalmente più naif e tollerante nei confronti delle piccole manifestazioni, talvolta rimuovono i propri titoli da alcuni palchi competitivi. Il che ci riporta a quanto successo negli ultimi giorni, quando la casa di Kyoto avrebbe apparentemente intimato a VGBootCamp di non procedere alla messa in scena dei suo Smash World Tour a causa del mancato perfezionamento di un accordo di licenza. La scena competitiva di Super Smash Bros, fin dagli albori, si è sviluppata in maniera spontanea: ciò che esisteva era una tacita intesa fra Nintendo e gli organizzatori di tornei secondo la quale ciascuna parte avrebbe seguito la sua strada, con l'unica tassativa condizione che non si facesse uso di software alterati. E allora cos'è successo veramente allo Smash World Tour?