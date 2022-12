Melatonin, la recensione del rhythm game tra sogno e realtà

Chissà se qualcuno tra voi lettori ha giocato, nell'ormai lontano 2008, lo splendido (e coloratissimo) Rhythm Heaven di Nintendo: tra lucertole canterine e ranocchie col tutù, bisognava affidarsi a indizi audio e video per individuare il ritmo giusto e toccare lo schermo touch di Nintendo DS seguendo la musica. Ecco, David Huynh ha adottato lo stesso metodo per sviluppare il suo Melatonin, un rhythm game che ci ha stupito per la pulizia estetica e per la cura delle tracce audio, in un riuscitissimo mix tra scenari onirici disegnati a mano e musiche lo-fi.

Come in ogni rhythm game, tutto sta nel premere i tasti a tempo , oltre che nel ricordare quali tasti vadano premuti nelle diverse situazioni di gioco. Ad esempio, in un livello ambientato in palestra dovremo sollevare i pesi premendo i tasti dorsali; per lanciare una navicella nello spazio, invece, bisognerà mantenere la pressione per il lasso di tempo corretto e rilasciarla in un momento ben preciso. Queste variazioni mantengono alta l'attenzione e invitano i giocatori a utilizzare una delle qualità più importanti per raggiungere la perfezione in un gioco musicale: la memoria . Fortuna che Huynh ha impostato i livelli di Melatonin in modo tale che il processo non risulti mai crudele o difficile, ma semplicemente divertente.

Nel corso di quattro sonnacchiose serate tra bibite e cartoni della pizza, il protagonista si troverà ad attraversare un paesaggio onirico popolato da oggetti e concetti totemici per la nostra contemporaneità - soprattutto per i più giovani: follower, soldi, shopping, app di incontri e videogiochi sono solo alcuni degli abitanti dei sogni di Melatonin nell'arco della ventina di livelli di gioco. Con una sola eccezione (davvero poco ispirata), ogni quadro è un racconto visivo e musicale che parla di consumo, desiderio e, talvolta, delle pressioni della nostra società della performance. E, a sua volta, anche Melatonin propone un sistema di valutazione e delle tempistiche che richiedono assoluta precisione e dedizione, concedendo però delle scorciatoie: possiamo scegliere di mantenere il metronomo attivo nel corso del gioco, ma anche regalarci un lasso di tempo maggiore per ottenere un agognato Perfect.

David Huynh vive a Vancouver e ha lavorato come graphic designer prima di decidere di sviluppare Melatonin, il suo primo videogioco. L'esperienza lavorativa di Huynh nel design di vede con chiarezza nella coerenza del mondo virtuale da lui creato, improntato innanzitutto alle tonalità del rosa e disegnato con uno stile cartoon distintivo e curato. Insomma, Melatonin è una gioia per gli occhi prima che per le orecchie e il personaggio principale dell'avventura, seduto sul divano davanti al televisore, è privo di tratti che ne qualifichino il genere, rendendo semplice l'immedesimazione da parte di ogni giocatore.

Alcuni livelli di Melatonin trasmettono una certa angoscia sotto la superficiale allegria delle musiche utilizzate da Huynh

Ognuna delle quattro notti di Melatonin è composta da quattro sogni a tema, più un livello mashup in cui si mischiano gli elementi presenti nell'arco di quella nottata. La valutazione è espressa in stelle (massimo tre) e l'apprendimento è facilitato dalla presenza di una modalità di prova, con tanto di metronomo e indicazione a schermo dei tasti da premere (e, cosa non meno importante, del momento corretto in cui farlo). È un'ottima idea per permettere ai giocatori, specie all'inizio, di apprendere i sistemi alla base di ciascun quadro e non sentirsi totalmente impreparati nei livelli veri e propri, dotati di una modalità normale e di una difficile che spesso metterà a dura prova anche i riflessi del gamer più scafati.

È interessante anche l'opzione editor, che consente - in maniera relativamente semplice - di sfruttare i template dei vari livelli per creare nuovi percorsi, inserendo eventi e situazioni tratte da ciascuna delle ambientazioni di Melatonin. È un buon modo per andare più a fondo nell'avventura dopo le due ore e mezza circa richieste per completare tutti i livelli in entrambe le gradazioni di difficoltà, tenendo in conto che la piacevolissima selezione musicale operata da Huynh invoglia a tornare nelle quattro notti di Melatonin più e più volte, anche dopo la conclusione del gioco.