Xbox Game Pass: disponibili i contenuti dei giochi Riot Games, come Valorant e League of Legends

A partire da oggi gli abbonati a PC e Xbox Game Pass possono accedere a una serie di contenuti e vantaggi per i giochi di Riot Games, tra cui League of Legends, Valorant e Legends of Runeterra. Di seguito i dettagli sulla promozione e come accedervi.

Per poter sbloccare tutti questi bonus è necessario collegare il vostro profilo Xbox al vostro account Riot Games (se non ne avete uno dovrete ovviamente crearlo). Potrete farlo cliccando qui. La procedura potrebbe richiedere fino a 24 ore (potrebbero avvenire dei ritardi se vi siete iscritti da poco a Game Pass) e una volta completata vedrete tutti i contenuti sbloccati nelle vostre collezioni all'interno dei giochi, contrassegnati dalla dicitura "Programma premi" e un'icona speciale.

Come viene fatto notare dalla FAQ del sito ufficiale Riot Games, i vantaggi per gli abbonati potrebbero cambiare nel tempo. Inoltre, chiaramente sono validi fintanto che avete una sottoscrizione attiva.

Viene precisato inoltre che i campioni sbloccati per League of Legends e Wild Rift con Game Pass sono considerati come quelli disponibili per un periodo limitato con la rotazione settimanale. In pratica non potrete acquistare aspetti per tali personaggi in quanto non sono in vostro possesso ma piuttosto in "prestito" fintanto che siete abbonati a Game Pass. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla FAQ in italiano sul sito di Riot Games.

League of Legends

A partire da oggi, 12 dicembre 2022, gli abbonati a Xbox Game Pass possono accedere ai seguenti vantaggi per i titoli Riot Games:

Valorant - Tutti gli Agenti verranno sbloccati nella Schermata dei contratti Agenti, riceverete immediatamente accesso ai nuovi Agenti al lancio e vi verrà conferito un boost PE del 20% nelle partite per i progressi di Pass battaglia, Contratto agente attivo e Pass evento. Il boost PE non si applica alle missioni giornaliere, settimanali, o al livello dell'account. I vantaggi di Xbox Game e Premium PC Cafe non sono cumulabili

- Tutti gli Agenti verranno sbloccati nella Schermata dei contratti Agenti, riceverete immediatamente accesso ai nuovi Agenti al lancio e vi verrà conferito un boost PE del 20% nelle partite per i progressi di Pass battaglia, Contratto agente attivo e Pass evento. Il boost PE non si applica alle missioni giornaliere, settimanali, o al livello dell'account. I vantaggi di Xbox Game e Premium PC Cafe non sono cumulabili League of Legends - I campioni verranno sbloccati nella vostra Collezione campioni e riceverete un boost PE del 20%. Acquistare aspetti di gioco per i campioni richiede un acquisto separato del campione in questione su League of Legends/Wild Rift

- I campioni verranno sbloccati nella vostra Collezione campioni e riceverete un boost PE del 20%. Acquistare aspetti di gioco per i campioni richiede un acquisto separato del campione in questione su League of Legends/Wild Rift Teamfight Tactics - Troverete le Mini Leggende a 1 stella sbloccate (a esclusione della più recente) e 4 aspetti arena nella schermata delle Configurazioni

- Troverete le Mini Leggende a 1 stella sbloccate (a esclusione della più recente) e 4 aspetti arena nella schermata delle Configurazioni Legends of Runeterra - Il Set Fondamenta verrà sbloccato nella vostra Collezione e nella Creazione mazzi

- Il Set Fondamenta verrà sbloccato nella vostra Collezione e nella Creazione mazzi League of Legends: Wild Rift (gennaio 2023)- I vantaggi per League of Legends: Wild Rift saranno disponibili successivamente a gennaio 2023. I campioni verranno sbloccati nella vostra Collezione campioni e riceverete un boost PE del 20%

Inoltre per un periodo limitato (fino al 1 gennaio 2023) tutti i giocatori che collegando un profilo Xbox a un account Riot (anche senza Game Pass) avranno accesso anche ai seguenti contenuti: