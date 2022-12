Ghost of a Tale è gratis tramite GOG: ecco il link per reclamarlo

GOG, come suo solito, regala ai giocatori un nuovo videogame: questa volta si tratta di Ghost of a tale, una piccola avventura a base di topolini. Il gioco è completamente gratuito e può essere reclamato direttamente dall'homepage di GOG o tramite il launcher.

Potete trovare il gioco a questo indirizzo. Una volta reclamato, il gioco sarà vostro per sempre e potrete eseguirlo tramite il launcher di GOG. L'offerta è valida fino al 15 dicembre 2022.

La descrizione ufficiale del gioco recita: "Ghost of a Tale segue le gesta di un coraggioso Topo menestrello di nome Tilo nella pericolosa missione di sfuggire alle segrete di Forte Derovin e scoprire il destino del suo vero amore, Marna. Ambientato in un mondo medievale in cui i Ratti dominano tutte le altre creature, Ghost of a Tale intreccia una storia epica e profonda al tempo stesso, combinando elementi dei classici giochi di avventura, RPG d'azione e di esplorazione con uno stile visivo ricco e altamente coinvolgente."

"Nei panni di un topo armato con il talento per la furtività, l'agilità e il travestimento e il dono di un menestrello per la musica, esplorerai la sempre più decrepita fortezza, dai suoi vasti boschi alle rive dei laghi, fino ad arrivare alle sue catacombe infestate da ragni, sfuggendo ai suoi numerosi pericoli e scoprendo i suoi più antichi segreti."

"Forte Derovin è un posto pericoloso per un piccolo Topo, e Tilo non si può certo definire un guerriero. Quando ti troverai ad affrontare nemici mortali del doppio della tua taglia, la tua astuzia e agilità saranno le tue uniche alleate. Parla con gli abitanti di Forte Derovin, trasforma i tuoi nemici in alleati, e cerca in ogni dove nella tua missione alla ricerca di Marna."

Sappiamo anche che gli autori, SeithCG, hanno un nuovo gioco in sviluppo su Unreal Engine 5.