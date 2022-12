Ninja Turtles: Shredder's Revenge, aggiornamento porta filtri CRT, Custom Game e altro

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge si aggiorna con un update molto interessante, che porta con sé varie novità di rilievo per l'ottimo picchiaduro a scorrimento di Dotemu e Tribute Games, tra le quali alcuni particolari filtri grafici, l'introduzione di modalità Arcade Custom e altro.

Tra le nuove caratteristiche maggiori, in termini di gameplay, c'è dunque questa nuova modalità Arcade chiamata Custom Game, che consente di modificare vari parametri del gioco in modo da renderlo anche più vicino all'esperienza arcade o cambiare alcune impostazioni.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, i Dip Switch da modificare per le partite Custom

Attraverso i "Dip Switches", che riprendono le possibilità di customizzazione dei vecchi arcade, è possibile andare a influire su vari elementi del gioco.

Modificando queste impostazioni si può variare la difficoltà, la velocità generale e il dinamismo del gameplay attraverso 11 diverse impostazioni, che variano in maniera sensibile il gioco. Per gli amanti dell'old school, inoltre, i nuovi filtri grafici potrebbero essere l'ideale: tra questi c'è la possibilità di modificare la visualizzazione per replicare l'effetto dello schermo CRT o con effetto VCR, il tutto per "invecchiare" un po' lo stile generale e amplificare l'effetto nostalgia.

Tra le altre novità, si segnala la possibilità di impostare un limite ai giocatori all'interno della lobby, la possibilità data agli utenti online di rientrare nella stessa partita ospitata e un diverso calcolo del punteggio per le partite multiplayer online.

Oltre a queste caratteristiche, l'aggiornamento porta anche una grande quantità di correzioni di bug, variazioni del bilanciamento e miglioramenti vari, per cui vi rimandiamo alle note ufficiali per saperne di più. Ricordiamo anche la nostra recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.