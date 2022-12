Netflix: 100 milioni di utenti usano password condivise, stretta per farli pagare nel 2023

Stando a un resoconto del The Wall Street Journal, gli spettatori di Netflix che utilizzerebbero delle password condivise per accedere al servizio sarebbero circa 100 milioni. Stiamo parlando di numeri davvero importanti, che fanno ben capire come mai la compagnia voglia provare a monetizzare sul fenomeno nel 2023, facendo pagare un extra ai proprietari degli account usati da più utenti.

Considerando che Netflix ha circa 223 milioni di abbonati in tutto il mondo, si tratta di circa un terzo degli spettatori che non paga niente per accedere al servizio.

Netflix è conscia da anni del problema, visto che ne parla apertamente almeno dal 2019, quando ha realizzato i primi studi in materia, ma negli scorsi anni la nutrita crescita degli abbonati dovuta alla pandemia di COVID-19 ha reso meno impellente la necessità di interventi diretti.

La frenata registrata nel 2022 ha però reso necessario provare a convertire gli utenti non paganti in paganti, vuoi con il nuovo abbonamento economico con pubblicità e vuoi con l'aumento del costo degli abbonamenti per chi condivide la password.

Il rischio in casi del genere è che si finisca per indispettire gli abbonati, per questo Netflix ha scelto una modalità d'intervento più morbida di quella ipotizzata qualche anno fa, che poi è quella già accennata: invece di bannare gli account multipli, tenterà di fargli pagare un'extra. Vedremo a quanto ammonterà il costo aggiuntivo per account, quando saranno forniti ulteriori dettagli.