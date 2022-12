Humanity rinviato ancora al 2023

Humanity è stato rinviato al 2023. Non che la notizia stupisca più di tanto, visto che negli ultimi anni era scomparso completamente dai radar e non era stato promosso in alcun modo. Difficile che qualcuno pensasse che sarebbe uscito a sorpresa da qui alla fine del 2022, ma ora abbiamo la conferma ufficiale che se ne tornerà a parlare l'anno prossimo, sperando finalmente di avere una data d'uscita.

Di Humanity in realtà si sa davvero poco. Si tratta del nuovo gioco di Tezuya Mizuguchi, sviluppato da Enhance Games. Fu presentato durante uno State of Play del 2019 e da allora non se n'è saputo più niente, tanto che quanto scrivemmo all'epoca è ancora valido:

Non è chiaro di che tipo di gioco si tratti: ci sono moltitudini di persone e un sistema fisico a gestirle, sezioni che sembrano puzzle e altre che richiamano alla mente sparatutto e tower defense.

Considerato il coinvolgimento di Mizuguchi, padre di Rez, si tratterà senza dubbio di un progetto molto originale.

A questo punto speriamo i saperne di più nel corso del prossimo anno. Immaginiamo che, viste le tempistiche, non sarà più un'esclusiva PS4 come ipotizzato nel 2019, ma quantomeno una PS5. Vi sapremo ridire a tempo debito.