Undying, il provato di un survival horror in cui si aspetta la morte

In questi ultimi anni abbiamo giocato a una grande quantità di survival, molti dei quali a base di orde zombi, oggetti da trovare per costruire strumenti di fortuna, progetti da recuperare, cibo da consumare, acqua da distillare e tutti gli altri stereotipi del genere che sicuramente conoscerete benissimo, visto che si ripetono incessantemente da una produzione all'altra, con pochissime variazioni di sorta. D'altro canto chi è che non si sente un sopravvissuto in mezzo a un esercito scomposto di creature fameliche in quest'epoca liquida, ormai quasi gassosa? Sarà per questo che, nonostante tutto, sembra che ci sia ancora spazio per ripetere il rito della ricostituzione e della celebrazione della tana, pardon, del rifugio sicuro all'interno dei videogiochi, tanto che il filone non accenna a spegnersi. Abbiamo provato Undying , uno di quei giochi di cui potremo dire a posteriori che quantomeno ha tentato di introdurre qualcosa di diverso in una formula ormai stantia.

Pedagogia della sopravvivenza

Undying è un survival in terza persona a base di zombi, quindi ci sono gli zombi

Il destino di Anling, la protagonista, viene deciso sin dall'introduzione animata, dove viene morsa da uno zombi che la contagia, condannandola a morte certa. Lei e il figlio, il giovane Cody, dovevano essere evacuati da una città ormai invasa dai non morti, ma l'operazione militare non è andata a buon fine e i due sono stati infine costretti a ripiegare e a tornare nella loro casa, che sorge in un quartiere suburbano ormai deserto. Qui arriva la grande intuizione di Undying: Anling sa perfettamente di non avere scampo, ma prima di morire vuole insegnare al figlio come sopravvivere, portandolo con lei in giro per la città. Il suo obiettivo non è quindi solo quello di proteggerlo, ma di dargli gli strumenti per farcela da solo. Bastano questi presupposti a rendere interessante il titolo di Vanimals, che fa di tutto per mettere al centro dell'esperienza quella che possiamo considerare una vera e propria visione pedagogica del genere.

Il giocatore si trova infatti subito di fronte a un grosso cambiamento concettuale rispetto ai canoni dei survival, che lo porta a pensare le sue azioni non solo in chiave di mantenimento dei valori vitali di Anling e Cody, ma anche nei termini di quanto il ragazzino possa beneficiare dal compiere direttamente determinate azioni, pur rischiando di fallire e perdere qualche risorsa. In un certo senso il gameplay ci chiede di essere il più possibile lungimiranti e meno attenti ai benefici sul breve periodo.

Insegnare a Cody è l'unico modo per fargli guadagnare delle abilità e renderlo sempre più autonomo. Il bambino ha due forme di apprendimento fondamentali: l'azione diretta, ad esempio costruire uno strumento al posto della madre, o l'osservazione della donna, entrambe da usare a seconda delle circostanze. Comunque sia, il rapporto tra i due non si limita solo a essere una specie di scuola di sopravvivenza, ma è ben più profondo. Anling è una madre preoccupata per il figlio, ma determinata a salvarlo e come tale si comporta. Cody rimane sempre un bambino, con tutte le sue paure e le sue ingenuità. Ad esempio può avere dei momenti di panico, soprattutto quando ci sono degli zombi nelle vicinanze, che vanno gestiti eliminando il problema e rassicurandolo, magari addolcendo una situazione delicata con qualche frase ben calibrata.

In alcuni casi bisogna semplicemente prenderlo per mano e trascinarlo via, come farebbe davvero un genitore. Inoltre anche lui deve essere nutrito e in caso si abbia poco cibo o poca acqua, bisogna cercare di non fargli perdere le speranze, dandogli comunque una prospettiva per il futuro. Certo, poi il cibo e l'acqua bisogna davvero trovarli, perché le parole non sfamano e non dissetano.