Notorious Studios: nuovo team da ex World of Warcraft, mira a creare un vero RPG Fantasy

È stata annunciata l'apertura di un nuovo team di sviluppo chiamato Notorious Studios. È stato fondato da ex-sviluppatori di World of Warcraft e mira a creare un vero RPG fantasy che rivoluzioni il genere. Vediamo tutti i dettagli.

Come potete vedere nel video qui sotto, Notorious Studios è stato fondato da nove veterani di Bizzard:

Chris Kaleiki (ex-Systems e Class Designer per World of Warcraft con 13 anni di esperienza)

Cole Eastburn (ex-Senior Visual Development Artist per World of Warcraft presso Blizzard con 14 anni di esperienza)

Colin Volrath (ex-Senior II Level Designer presso Blizzard per World of Warcraft)

Cort Keefer (ex-Gameplay Engineer presso Blizzard per World of Warcraft

Doug Frazer (ex-Senior Gameplay Engineer presso Blizzard per World of Warcraft)

Eric Braddock (ex-Senior Artist presso Blizzard per World of Warcraft)

Jason Kanagaratnam (ex-Senior Gameplay Engineer presso Blizzard per World of Warcraft)

Robert Moodey (ex-Senior Gameplay Engineer presso Blizzard)

Alex O'Konski (ex-Senior Server Engineer on Overwatch presso Blizzard)

Il nome Notorious Studios proviene dalla gilda di Kaleiki, attiva da molti anni. Nella presentazione viene anche indicato che tipo di gioco sarà sviluppo e, senza troppe sorprese, sembra essere un MMO.

Ecco la dichiarazione completa: "È un po' presto per parlare di cosa sia esattamente il progetto, ma alcuni degli elementi chiave del gioco derivano dalle nostre passioni come team, che includono il fantasy RPG, il gameplay multiplayer e il combattimento. Crediamo che il potere dei giochi sia quello di unire le persone, infatti il nome del nostro studio Notorious deriva dalla nostra gilda attiva da oltre 17 anni, anch'essa chiamata Notorious. La mia gilda, come forse molte delle vostre, è diventata parte integrante della mia vita e quindi, che si tratti solo di voi e un paio di amici su Discord o di una comunità più grande come una gilda, sappiate che crediamo nel potere dei giochi di unire le persone."

Notorious Studios ha già ricevuto alcuni finanziamenti da Riot Games, 1 UP Ventures e Galaxy Interactive. Dovremo probabilmente attendere un bel po' prima di vedere cosa abbiano in serbo per noi.

L'MMORPG di Blizzard è stato fondamentale per determinare la carriera di molte persone e il successo di vari giochi. Final Fantasy 14 è risorto grazie a World of Warcraft, per Naoki Yoshida.