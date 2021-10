Fortnite non funziona? Epic Games lavora all'update 18.30, server offline

Fortnite potrebbe non funzionare al momento, considerando che Epic Games sta effettuando i preparativi per l'aggiornamento 18.30 e mettendo offline i server, disattivando il matchmaking per un periodo limitato di tempo durante i lavori in corso.

L'account Twitter ufficiale di Fortnite comunica dunque questi inconvenienti in corso, spiegando che sono giustificati dalla manutenzione programmata in vista dell'aggiornamento in arrivo, cosa che impedisce ai giocatori di accedere alla modalità battle royale del gioco, almeno per il momento. Non ci sono ancora informazioni precise sull'orario di conclusione dei lavori e riavvio dei server, ma dovrebbe succedere nella giornata di oggi, solitamente dopo un intervallo di poche ore.



Attendiamo anche di conoscere quali novità si prospettano con l'update 18.30 in arrivo, che vista la tempistica potrebbe riguardare anche l'Halloween incombente. Solitamente, in questo periodo dell'anno sono previsti diversi eventi a tema all'interno del gioco Epic Games e anche quest'anno abbiamo iniziato a vederne i primi segnali.

Oltre all'evento L'Incubo 2021, legato alla tematica in questione, nei giorni scorsi abbiamo visto il crossover a tema Fortnite x Resident Evil, con i personaggi di Chris Refield e Jill Valentine che sono entrati nel gioco Epic Games attraverso la distribuzione di skin tematiche.