Pokémon Unite: update 1.2.1.10 del 26 ottobre 2021 disponibile

Tramite la pagina di serebii dedicata a Pokémon Unite possiamo vedere che il gioco MOBA per Nintendo Switch e dispositivi mobile è stato aggiornato. Si tratta precisamente dell'update 1.2.1.10 del 26 ottobre 2021. Vediamo la patch note.

L'update 1.2.1.10 del 26 ottobre 2021 di Pokémon Unite include queste modifiche, secondo la patch note:



Correzioni ai bug

Cambiamenti al menù iniziale: Lobby, Amici ed Evento ora sono più facilmente accessibili senza dover entrare in un menù aggiuntivo

Il negozio interno ora segnala se un oggetto è nuovo

Allenatori e Pokémon di Pokémon Unite

Come sempre, questo aggiornamento è obbligatorio se volete continuare a giocare online. Pokémon Unite non ha quindi ricevuto particolari modifiche, se non qualche correzioni minore. Il precedente aggiornamento è stato condiviso il 20 ottobre e aveva introdotto varie modifiche agli attacchi di molti Pokémon.

