Vota i migliori giochi del 2022

Che dire di questo 2022? Un anno complicato sotto diversi aspetti, incoraggiante sotto altri, che ha segnato il ritorno di appuntamenti come la Gamescom e il TGS ma anche tanti ritardi, posticipi e la generale difficoltà degli hardware di nuova generazione nello staccarsi da quella precedente. Ciò nonostante non sono mancate grandi sorprese e prodotti di ottima qualità, che hanno reso il 2022 un periodo in cui un po' tutti abbiamo cercato di dimenticare i momenti più bui della pandemia e riprenderci la normalità.

Ma bando alle ciance, passiamo ai voti: quali sono stati i giochi migliori del 2022?