PC gaming: i regali per un Natale 2022 all'insegna della Master Race

È tempo di scrivere la letterina e chiedere finalmente a Babbo Natale il tanto amato oggetto che desideriamo: ecco per voi i regali ideali per i giocatori PC. Questi ultimi due anni, tra crisi di componentistica e prezzi alle stelle, hanno messo a dura prova la pazienza e il portafoglio dei giocatori PC. In molti avranno desistito all'idea di creare una nuova configurazione hardware o migliorare la propria build, aspettando tempi migliori che, purtroppo, non pare siano proprio dietro l'angolo. La serie 3000 di Nvidia hanno dato il via ad un aumento di prezzo di tutta la componentistica e portarsi a casa un nuovo PC fiammante è divenuta un'impresa titanica. O meglio, da ricchi. L'avvento delle nuove schede AMD e della serie 4000 però non sembrano mitigare il fenomeno che si è saldamente instaurato e chiedere un preventivo con le nuove arrivate potrebbe causare svenimenti ai deboli di cuore. I fortunati possessori di queste invidiate GPU però possono godere delle migliori prestazioni mai sperimentate e giocare al massimo della risoluzione e frame rate anche i titoli più impegnativi. Quindi, questa lista di regali di Natale 2022 per i giocatori PC non vedrà comparire la RTX4090 tra i consigli, ma utili accessori per poter gustarsi appieno le vostre sessioni di gioco, qualunque sia la vostra configurazione. (ATTENZIONE: non tutti gli articoli presenti in questa lista sono adatti ai deboli di cuore, controllate il prezzo in una situazione di completa sicurezza).

Sedia Gaming RGB Possiamo dire, senza paura di essere smentiti, che i giocatori PC sanno essere esigenti quando si tratta della propria postazione ma il portatile o Desktop PC non sono niente se non sono accompagnati da una comoda seduta su cui stare per ore. Come per ogni prodotto che vi proporremo di seguito vi è l'imbarazzo della scelta quindi vi proponiamo una scelta leggermente diversa dal solito come questa sedia Trust con illuminazione RGB, più insolita ma indubbiamente dall'estetica unica.

Tastiera RGB La tastiera è una componente essenziale per un giocatore PC, non solo per l'ergonomia ma anche per l'elevata responsività che si richiede per giocare in scenari competitivi ad esempio. Ad essere elevato, molto spesso, è anche il prezzo ma fortunatamente le opzioni per le tastiere meccaniche sono molte. Ci sentiamo dunque di consigliarvi la tastiera RGB HyperX Alloy Origins Core, ovviamente con illuminazione RGB, al momento in offerta con un forte sconto sul prezzo di listino.

Tappetino per il mouse Per completare a 360 gradi la vostra postazione non può mancare un bel tappetino XXL con illuminazione RGB, per rendere al limite di una supernova il vostro angolo da gaming. Vi consigliamo questo nello specifico per la buona qualità-prezzo e per l'utile aggiunta della ricarica wireless integrata, così da ricaricare anche il vostro smartphone comodamente accanto a voi.

Cuffie da gaming Come per la tastiera e la sedia, i modelli di cuffie da gaming tra cui poter scegliere è pressoché infinito e variano a seconda delle esigenze di ognuno. Il nostro consiglio per Natale ricade sulle HyperX Cloud II (disponibile anche in versione wireless), non proprio le ultime arrivate sul mercato ma ancora tra le migliori nella propria fascia di prezzo. In più per questo periodo festivo sono scontate del 30%!

Abbonamenti per il cloud gaming Ebbene sì, oltre che sul piccolo schermo i servizi ad abbonamento sono arrivati anche nel mondo dei videogiochi. Ci sono da tempo in realtà ma mai come negli ultimi anni si sono così espansi e reso la loro offerta così invitante. Che sia Game Pass su PC o Playstation Plus Premium per sfruttare il Now poco importa, regalare un abbonamento è quel dono che farà felice chiunque.

Gift Card di Steam Una gift card di Steam è per sempre Se invece siete fortemente indecisi su cosa regalare e temete che gli abbonamenti non facciano al caso vostro potete optare per una Gift Card dal valore che preferite. Trattandosi di doni per giocatori PC il nostro consiglio non può che essere una digital card da sfruttare su Steam.

Stream Deck Avete un amico streamer o che vuole cimentarsi nelle dirette live su Twitch? Bene, lo Stream Deck potrebbe essere quello che fa per voi. Disponibile in più versioni, dalla più compatta che vi proponiamo noi a quelle più complesse con maggiori bottoni per l'interazione, questo strumento sarà un valido compagno di ore in diretta di aspiranti o veterani streamer.

Strisce LED Ormai è fatto risaputo che con un illuminazione LED RGB le prestazioni del PC migliorano. A parte gli scherzi, avere una postazione gaming iper-illuminata è divenuta una moda più che consolidata e sicuramente avrete tra gli amici chi desidera creare una composizione di luci tutta sincronizzata e appariscente. Se non volete spendere troppo ma ottenere comunque un ottimo risultato potete optare per questa versione configurabile comodamente dallo smartphone.

Supporto cuffie Se non sapete mai dove poggiare le vostre cuffie wireless e vi dimenticate spesso di ricaricarle, Trust ha una soluzione per voi. Questo supporto per cuffie, oltre a tenere in ordine la vostra postazione funge anche da base di ricarica per non trovarvi mai a dover attendere prima di poterle usare. Ovviamente vi sono LED e per di più con la tanto amata animazione "respiro".

Monitor Questo consiglio, lo ammettiamo, potrebbe sforare molti budget di spesa ma non possiamo lasciar fuori da questa lista una delle componenti essenziali per una postazione PC. Inutile ribadire che anche in questo caso c'è l'imbarazzo della scelta e prima di fare un acquisto così importante dovrete valutare bene le specifiche tecniche quindi ci limiteremo dunque a consigliarvi uno dei migliori monitor 2K come il BenQ MOBIUZ.

Soundbar L'utilizzo della soundbar fino a qualche tempo fa poteva essere associato esclusivamente alle TV di casa ma molte aziende si sono mosse per poter far approdare questo sistema audio anche su PC. Una su tutte è stata Razer con Leviathan V2 X, che non raggiunge i picchi di altre compagnie specializzate in audio ma è un buon compromesso tra qualità-prezzo. E poi è RGB!

Mouse Nella nostra lista non poteva mancare un consiglio per un dono come il mouse, il topolino immancabile per poter giocare e godere di contenuti multimediali sul nostro amato PC. Ma ovviamente non ve ne proporremo uno banale e scontato ma qualcosa di assolutamente originale come un mouse verticale. Probabilmente non è l'accessorio più indicato per il gioco competitivo ma il suo stile e comodità sono indubbi.

Poggiapiedi Siete preda dell'indecisione su cosa regalare e l'unica cosa che sapete è che il destinatario del vostro regalo passa molte ore al PC? Fategli un poggiapiedi! Non prendetevi gioco di questa scelta perché finché non lo userete non saprete cosa vi siete persi. Provare per credere.

Microfono Anche il microfono è un valido prodotto da regalare per questo Natale, sia per chi lo usa per dirette e per chi non vuole aver intralci sulle cuffie. La nostra scelta va sull'ottimo HyperX QuadCast S che oltre ad una perfetta cancellazione del suono gode di un design davvero unico. Altrimenti potrete optare sul solido ed intramontabile Blue Yeti.

Webcam Una webcam fa sempre comodo, che sia per noiosi meeting online con il vostro capo sia per sfoggiare le vostre migliori espressioni in diretta su Twitch o sui vostri video su Youtube. Quella che vi consigliamo voi è di Razer ed integra anche una luce per farvi sembrare ancora più belli e con la luce perfetta.