Call of Duty: Warzone 2.0, aggiornamento alla playlist online

Raven Software comunica l'applicazione del classico aggiornamento alle playlist delle partite online di Call of Duty: Warzone 2.0, questo effettivo da qualche ora e dunque già disponibile all'accesso odierno al gioco.

Si tratta di una rotazione applicata sulle modalità di gioco, secondo le regole ormai standard del supporto online per lo sparatutto multiplayer a base gratuita collegato a Call of Duty: Modern Warfare II. Non è una variazione di enorme importanza, ma riguarda le modalità di gioco che saranno disponibili a partire da oggi per una settimana.



Come potete vedere nel breve riepilogo postato all'interno del tweet qui sopra, si tratta di un'aggiunta e una rimozione, mentre altre tre modalità rimangono sostanzialmente invariate. Viene aggiunta la modalità BR in terza persona per i trio, mentre viene momentaneamente rimossa la Warzone Cup.

In tutto questo, rimangono inalterate la Battle Royale per solo, duo, trio e quad (ovvero gioco in singolo o a squadre di due, tre e quattro), la Mini Royale per le squadre composte da tre unità e la modalità DMZ per le squadre da tre giocatori.

Le variazioni si applicano per la settimana in corso, in attesa di conoscere i dettagli sulla prossima rotazione prevista da Raven per Call of Duty: Warzone 2.0. Per conoscere meglio il nuovo battle royale free-to-play in questione, vi rimandiamo alla nostra recensione di Call of Duty: Warzone 2.0.