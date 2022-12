Cortocircuito speciale di Natale 2022 oggi, alle 12:00: venite a salutarci!

Il Natale è sempre più vicino e noi di Multiplayer.it non vogliamo lasciarvi andare a festeggiare senza un ultimo saluto in diretta Live. Su Twitch, quest'oggi alle 12:00, vi proponiamo una puntata speciale del Corto per chiudere l'anno in bellezza.

Pierpaolo, Alessandro e Francesco saranno in redazione per chiacchierare e commentare le notizie della settimana, per parlare tutti assieme dei dettagli più interessanti emersi sui nostri giochi preferiti, in questa chiusura del 2022.

Sarà il nostro modo per salutare la community e augurare un buone feste a tutti, passando piacevoli momenti in compagnia. Ovviamente siete tutti invitati a partecipare per dire la vostra sulla settimana, fare gli auguri e discutere di quanto avete giocato in questo periodo.

Il nostro trio tornerà a vostra disposizione nella settimana del 9 gennaio 2023. Il nuovo anno sarà per certo interessante e già da ora sappiamo che i primi sei mesi saranno densi di uscite di peso: avremo però occasione più avanti di parlare di quel che ci aspetta.

Come sempre, inoltre, ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche!