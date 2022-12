Epic Games Store: il gioco gratis del 28 dicembre 2022 potrebbe già essere stato scoperto

Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 28 dicembre 2022 potrebbe già essere stato scoperto. Il noto leaker billbil-kun, che da moltissimo tempo svela in anticipo i giochi gratis del PS Plus, dell'Epic Games Store e non solo, ha condiviso un indizio sotto forma di immagine e testo. L'immagine ha lasciato molti perplessi, ma il testo è stato decifrato abbastanza rapidamente. Secondo le supposizioni, il gioco gratis del 28 dicembre sarà Assassin's Creed Origins.

Billbil-kun ha condiviso infatti la frase, in traduzione: "Sono fiero delle mie origini cabili". I cabili sono un popolazione della Cabilia, regione dell'Algeria. Precisamente, sono un popolo di origine berbera. Questo, sommato all'uso della parola "origini" fa pensare ad Assassin's Creed Origins in quanto Bayek - il protagonista - è un berbero.

Ovviamente si tratta solo di una speculazione per il momento, ma pare credibile. Qui sotto potete vedere il post dell'utente Reddit che ha raccolto le informazioni a riguardo del potenziale gioco gratis dell'Epic Games Store del 28 dicembre 2022.

Ricordiamo anche che Assassin's Creed Origins è stato più e più volte regalato o inserito all'interno di servizio in abbonamento. Non sarebbe quindi strano vedere il gioco in regalo anche su Epic Games Store. Il gioco è già disponibile sul negozio digitale degli autori di Fortnite.

Assassin's Creed Origins è il "primo" capitolo della saga più recente di Assassin's Creed. I giochi successivi sono stati Odyssey e Valhalla, con quest'ultimo che si è rivelato un vero successo di pubblico. Il gioco ha ricevuto anche un grande supporto post-lancio da parte di Ubisoft.

Il prossimo capitolo di Assassin's Creed in arrivo è Assassin's Creed Mirage, ma manca ancora un po' di tempo.