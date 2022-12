Scriptic: Netflix Edition, la recensione di un'avventura investigativa in stile serie TV

Quando Netflix ha annunciato la volontà di lanciarsi sul mercato dei videogiochi, ci si poteva aspettare una qualche ricerca di sintesi tra serie TV e gioco, una commistione di linguaggi che portasse alla creazione di un catalogo in grado di porsi sul confine tra i due media gestiti dalla medesima compagnia, in linea con la sperimentazione già avviata sul fronte filmico con Bandersnatch. Finora, invece, non abbiamo visto particolari sforzi in questo senso, ma la recensione di Scriptic: Netflix Edition potrebbe presentare una svolta, visto che potrebbe essere considerato il perfetto prodotto di una fusione tra una serie televisiva in stile "crime" a un'avventura interattiva.

Siamo piuttosto lontani dai canoni standard del videogioco, ma questi, soprattutto in ambito mobile, si sono ormai talmente ampliati da accogliere esperienze difficilmente classificabili, come in questo caso. Scriptic è una raccolta di racconti interattivi, che richiamano da una parte la struttura delle vecchie avventure testuali e dall'altra alcune sperimentazioni videoludiche come A Normal Lost Phone, che giocano con le convenzioni ormai sedimentate nell'utilizzo degli smartphone e dei social network per raccontare una storia in maniera alternativa, ma decisamente realistica.

Il giocatore interpreta un detective di Scotland Yard impegnato in vari casi (tre, per il momento), strutturati come vere e proprie serie TV, con episodi da sbloccare progressivamente. Le storie sono molto diverse e ben costruite, tutte ambientate tra Londra e dintorni e tutte incentrate su un omicidio iniziale e sulle indagini che scaturiscono da questo.

I tre casi possono essere giocati liberamente dagli abbonati a Netflix, bypassando in questo modo lo sblocco a pagamento degli episodi successivi al primo (che è invece gratuito per tutti). Si tratta di un'offerta di notevole valore, se si considera che ogni singola storia costerebbe circa 20 euro e sono invece tutte incluse in questo pacchetto a disposizione degli utenti Netflix.