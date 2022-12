Un nuovo gioco di Mario 2D in arrivo tra 2023 e 2024, secondo un noto leaker

Siamo tutti in attesa di un ritorno di Mario nella sua forma originale, ovvero protagonista di un platform di qualche tipo, considerando che ultimamente si è fatto vedere solo in varie digressioni in altri generi, dunque l'idea che possa esserci un nuovo Mario in 2D in arrivo tra 2023 e 2024 è sicuramente allettante, anche se il suggerimento arriva da un leaker di dubbia affidabilità.

In questo caso parliamo di Zippo, personaggio che ha raggiunto una certa notorietà in ambienti nintendari grazie a qualche previsione azzeccata su alcuni Nintendo Direct in passato ma che, a dire il vero, ha un curriculum piuttosto altalenante per quanto riguarda l'affidabilità delle informazioni riferite. In ogni caso, ci proviamo: secondo il presunto insider in questione, il nuovo Mario 2D sarebbe quello di cui ha parlato già in passato e che ancora non è stato annunciato da Nintendo, ma che sarebbe in lavorazione ormai da anni.

Nonostante l'impostazione classica da platform 2D, il nuovo Mario dovrebbe caratterizzarsi per uno stile grafico nuovo e piuttosto inedito rispetto a quanto visto finora nei videogiochi principali della serie. Questo dovrebbe collegarsi, in qualche modo, allo stile adottato da Super Mario Bros. Il Film, in modo da creare un certo collegamento con la pellicola cinematografica in arrivo l'anno prossimo.

L'uscita del gioco, tuttavia, non è detto che avvenga in contemporanea con il film, anzi sarebbe poco probabile. Il nuovo Mario 2D, che dovrebbe essere prodotto dai veterani Takashi Tezuka e Hiroyuki Kimura, potrebbe arrivare anche all'inizio del 2024, sebbene si parli di uno sviluppo in corso già da tre anni.