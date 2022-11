Call of Duty: Warzone 2.0, la recensione del battle royale che rivoluzionerà i battle royale

Come si può intuire dal nome scelto dagli sviluppatori, la nuova esperienza ambisce a rappresentare una diretta evoluzione della precedente, e ha tutte le intenzioni di uguagliarne il retaggio grazie a delle rivoluzioni mirate a migliorarne i punti critici. Ansiosi di mettere alla prova le aspirazioni del titolo, abbiamo preso un biglietto aereo e trascorso gli ultimi giorni nella caldissima Al Mazrah, mettendo insieme pezzo dopo pezzo i tasselli della recensione di Call of Duty: Warzone 2.0 . Il nuovo battle royale di Activision sarà riuscito a farci dimenticare Verdansk? Vediamolo insieme.

Lo studio californiano era il più quotato per riuscire nell'impresa e, reduce dall'enorme successo commerciale di Modern Warfare II, ha finalmente presentato al mondo la nuova sua interpretazione del genere battle royale, Warzone 2.0, disponibile gratuitamente per tutti su PC, PlayStation e Xbox dal 16 novembre scorso.

È proprio per queste ragioni che Warzone, nella sua prima edizione, è ricordato oggi con un affetto e una nostalgia che solo i migliori capolavori del medium riescono a suscitare. Quest'ondata di amore, come hanno facilmente dimostrato tutte le versioni successive, ha la spiacevole conseguenza di rendere dannatamente difficile emulare la genuinità del Warzone originale, una sfida che dopo la Caporetto di Caldera è tornata tra le mani di Infinity Ward .

Quando parliamo di videogiochi online, tendiamo continuamente a percepirli come prodotti di secondo piano rispetto alle grandi avventure single player che a ogni edizione dei Game Awards fanno incetta di premi e riconoscimenti. Solo pensandoci, a nessuno verrebbe mai in mente di affiancare a nomi del calibro di The Last of Us Part II e Doom Eternal quello di Warzone, nella corsa a gioco dell'anno. Eppure, questo genere di esperienze ha spesso un peso incalcolabile nelle dinamiche sociali delle persone, molto maggiore di qualsiasi avventura a giocatore singolo: ad esempio, durante il lockdown il battle royale di Activision assunse al ruolo di vero e proprio collante sociale per milioni di persone bloccate in casa, aiutando specialmente le generazioni più giovani a contrastare gli effetti psicologici dell'isolamento pandemico.

Serviranno probabilmente dei mesi per studiare a fondo gli equilibri di gameplay di Al Mazrah, ma se dobbiamo pensare a un difetto della nuova ambientazione, l'unico che ci viene in mente è relativo al fatto che Infinty Ward abbia volontariamente sacrificato sull'altare del bilanciamento una discreta quantità di carisma e fascino. Se da un lato la configurazione molto omogena degli spazi della mappa pone i giusti contrappesi alle dinamiche di gioco, dall'altro mancano dei veri e propri punti di riferimento in grado di essere immediatamente riconoscibili ai giocatori. Un esempio calzante è quello dello Stadio di Warzone, non aveva al tempo alcuna logica di gameplay, ma appena lo intravedevi all'orizzonte sapevi subito di trovarti a Verdansk.

Quando si esplorano i 18 punti d'interesse che percorrono Al Mazrah, sembra infatti di trovarsi ogni volta in un battle royale a sé stante, e la cosa è in qualche modo certificata dal fatto che la community, a diversi giorni di distanza dal lancio, si trova ancora largamente divisa riguardo il meta del gioco. La molteplicità di situazioni di gameplay era uno degli elementi di forza del Warzone originale, ma qui la sensazione di essere ogni volta i protagonisti di un esplosivo film d'azione diverso dal precedente è ancora più accentuata, poiché combattere nel ventre dei grattacieli di Al Mazrah City sfruttando la sua accesa verticalità offre sempre un'esperienza del tutto diversa da quella che si prova negli scontri a fuoco subacquei di Hydroelectric, o nelle sparatorie in alta quota a Observatory. Molti dei punti d'interesse hanno la stessa complessità di una mappa multigiocatore, e in alcuni casi sono delle loro esatte riproduzioni: alcuni sono tratti dalle arene del Modern Warfare 2 originale, quindi preparatevi a un potentissimo effetto nostalgia.

Fin dal primo lancio, è possibile percepire qualche eco di Verdansk tra le strade e le strutture della nuova mappa, ma fatta eccezione per queste rarefatte somiglianze, l'ambientazione inedita è lontana anni luce dalle precedenti, soprattutto per una questione di palette cromatica. Al Mazrah si sviluppa nel mezzo di un'ampia area desertica, e sebbene sia attraversata da una quantità spropositata di corsi d'acqua, offre quasi sempre lo stesso panorama color seppia che, dobbiamo ammettere, fa un po' rimpiangere la gran varietà offerta da Verdansk. Quello in cui però la mappa eccelle, e che non ha paragoni con qualsiasi altro battle royale sulla piazza, è la complessità del suo level design , talmente elaborato e complesso da rendere ogni situazione di gioco diversa dalle precedenti.

Sgombriamo subito il campo da qualsiasi equivoco e andiamo dritti al punto, Warzone 2.0 segue lo stesso manuale d'istruzioni di un classico battle royale, quindi lo scopo rimane quello di lanciarsi dall'aeroplano, atterrare coi propri compagni, ottenere loot, armi, completare missioni e rimanere l'ultima squadra in vita mentre il gas si chiude su Al Mazrah , la mappa più grande mai realizzata nella storia del marchio Call of Duty. L'ambientazione non è significativamente più estesa rispetto al passato, ecco perché le lobby possono ospitare al momento un massimo di 150 giocatori , un numero secondo noi destinato a salire nel prossimo futuro.

La rivoluzione dei battle royale è servita

Le nuove Roccaforti di Call fo Duty: Modern Warfare 2 rappresentano la novità più interessante del gioco

Le meccaniche basilari di Warzone 2.0 rimangono le stesse di sempre, ma basta qualche partita per assorbire tutte le sostanziali differenze che lo rendono totalmente diverso dal precedente. Quella che secondo noi è la rivoluzione che più di tutte le altre stravolge la formula di gameplay è legata al nuovo sistema di loot, molto più complesso e stratificato dei precedenti, capace da solo di influire profondamente sul ritmo di una partita. Ogni giocatore deve gestire adesso un vero e proprio inventario, e quando si interfaccia con i contenitori disseminati per l'ambientazione si trova a che fare con un'interfaccia dedicata che riepiloga il contenuto della cassa e del suo zaino. All'inizio ci siamo trovati leggermente disorientati da questo intricato processo, ed eravamo sul punto di etichettarlo come un considerevole passaggio a vuoto di Warzone 2.0. Col passare delle partite, però, ci siamo trovati sempre più a nostro agio col nuovo sistema, al punto da considerarlo ora una scelta vincente su tutta la linea.

Aprire un contenitore è sempre un procedimento che richiede più di qualche secondo, ecco perché ora il ritmo del gameplay si rivela molto più compassato che mai. La cosa è accentuata dal fatto che in Warzone 2.0 l'accumulo di loot è cruciale per ambire alla vittoria finale, a causa delle importanti modifiche apportate ai loadout personalizzati. In un primo momento Infinity Ward aveva annunciato di volerli eliminare definitivamente, e anche se qualche tempo dopo ha ritrattato l'affermazione, essi sono presenti nel nuovo battle royale di Activision in una versione nettamente depotenziata, dato che i modi per ottenerli si sono infatti ridotti all'osso e sarete sempre costretti a combattere per conquistarli.

Com'è ormai consuetudine, saranno tantissime le missioni a nostra disposizione in Call of Duty: Warzone 2.0

Nei nuovi negozi, ognuno con un catalogo diverso dagli altri, ci sono in offerta serie di uccisioni e svariati bonus, ma anche le singole armi dei loadout del giocatore, senza però le Specialità a loro abbinate. Se vorrete avere accesso a perk cruciali per la sopravvivenza come Fantasma e Sangue freddo, dovrete attendere la parte finale di una partita, quasi un quarto d'ora, per vedere cadere dal cielo le casse con gli equipaggiamenti personalizzati tanto care ai giocatori di Warzone. C'è però un piccolo problema: l'aereo che sorvola la mappa ne lancia un ridottissimo numero esemplari, meno di cinque, e una volta che una squadra reclama una cassa essa scompare. Ecco perché cercare di conquistarne una vi metterà sempre in un gran mare di guai.

C'è in realtà un altro modo per ottenere un loadout personalizzato, ed esso rappresenta forse la novità più fresca e interessante di Warzone 2.0. Nelle fasi iniziali di un match, quando il primo anello si chiude attorno ai giocatori, appaiono sulla mappa tre Roccaforti, edifici pieni di bot governati dall'IA che traboccano di bottino. Potrà essere difficile ripulirne una in totale tranquillità dal momento che tutta la lobby ne conosce l'importanza, ma una volta raggiunto l'obiettivo si viene premiati con il proprio loadout personalizzato, compreso di Specialità. In realtà, se si è tra i primi a completare una Roccaforte, si riceve anche una chiave per un Sito nero, un compound di massima sicurezza sorvegliato da un Juggernaut, e ricolmo dei migliori equipaggiamenti in circolazione. Lanciarsi alla conquista di Roccaforti e Siti neri, non lo nascondiamo, è semplicemente esaltante e rappresenta in assoluto l'attività più divertente di Warzone 2.0, in barba alle perplessità sui bot dell'IA che avevamo espresso nella nostra anteprima.