Call of Duty Warzone 2.0 propone la Warzone Cup, una modalità che copia Rocket League

Call of Duty: Warzone 2.0 ci propone una nuova modalità nota come Warzone Cup. Di cosa si tratta? Molto semplicemente è una versione di Rocket League in salsa Call of Duty. Sarà disponibile dal 14 dicembre 2022 con un nuovo aggiornamento.

Questa modalità a tempo limitato di Call of Duty: Warzone 2.0 si chiama "Warzone Cup", come detto, e consiste in due squadre da tre. Equipaggiati con ATV simili a quelli che i giocatori sono già abituati a vedere nel gioco, i giocatori devono utilizzare abilità uniche che rispecchiano ancora una volta l'impostazione di Rocket League mentre cercano di spingere la palla in porta e di impedire agli avversari di fare altrettanto.

"Questa modalità a tempo limitato porta due squadre di tre Operatori al campo di Al Easima, sede di uno dei rivali di campionato della squadra di calcio di Al Mazrah", ha dichiarato Activision a proposito di questa nuova modalità. "Qui avranno a disposizione speciali ATV con la capacità di spingere un enorme pallone da calcio nella porta dell'altra squadra. Raccogliete e lanciate i Shock Sticks per bloccare gli avversari o fatevi largo tra i veicoli nemici per speronarli!".

La Warzone Cup

Le partite si giocano fino a quando una squadra non raggiunge i cinque punti o fino a quando non scade il timer dei cinque minuti. Ovviamente è possibile giocare usando come operatore anche le riproduzioni dei giocatori di calcio da poco inserite in Call of Duty Warzone 2.0, ma la skin scelta non ha alcuna influenza sulle capacità del nostro personaggio ovviamente.

Come nel caso di tutti i grandi aggiornamenti stagionali di Call of Duty, la Warzone Cup è solo una parte di ciò che è previsto per l'aggiornamento di metà stagione. Si chiama "Season 1 Reloaded" e includerà anche un bonus XP doppio per il personaggio e un bonus XP doppio per le armi.