Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, il trailer di Messi come nuovo Operatore

Messi è il nuovo Operatore di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Call of Duty: Warzone 2.0, come conferma il trailer pubblicato da Activision in occasione del lancio di questo peculiare contenuto scaricabile.

A ottobre un leak aveva svelato la presenza di Messi e altri calciatori famosi in Call of Duty: Modern Warfare 2, dopodiché è arrivata l'ufficialità ma non senza alcune polemiche: nel video il calciatore del Paris Saint-Germain non viene mai mostrato mentre uccide qualcuno.

Fortunatamente in-game le cose sono decisamente diverse e Messi si rivela un combattente velocissimo e feroce, dotato peraltro di una finisher in cui sferra due potenti calci al volto del nemico fino ad ammazzarlo.

L'introduzione di calciatori reali nel roster di Call of Duty si pone senza dubbio come l'estremizzazione di un approccio che la serie Activision ha messo in campo ormai da un po' di tempo, nel tentantivo di rispondere ai continui crossover di Fortnite.

Anche quest'ultima trovata si rivelerà un successo? Lo scopriremo presto, ma nel frattempo date un'occhiata alla nostra recensione di Call of Duty: Warzone 2.0.