Call of Duty: Modern Warfare 2, Messi e altri calciatori famosi tra gli operatori, svela un leak

Stando a un report pubblicato da Tom Henderson sulle pagine di Insider Gaming, dopo il lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2 potrebbero arrivare diversi calciatori famosi, tra cui Messi e Neymar, nel ruolo di operatori aggiuntivi, supponiamo acquistabili come DLC.

È stata condivisa anche una lista dei giocatori che dovrebbero arrivare su Call of Duty: Modern Warfare, pubblicata inizialmente da @TheGostOfHope, che ritiene attendibile in quanto è stato trovato un riscontro con i file di gioco in possesso del portale.

Aksel

Connor

Klaus

Luna

Messi

Neymar

Pogba

Roze

Reyes

Gromsco

L'idea di "mandare in guerra" i calciatori in Call of Duty: Modern Warfare 2 può risultare bizzarra, ma dopo il crossover tra Vanguard & Warzone con l'Attacco dei Giganti e Godzilla non ci stupiamo più di nulla. L'idea è che questo crossover potrebbe avvenire in occasione della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. Staremo a vedere, ma nel frattempo vi raccomandiamo di prendere con le pinze queste informazioni, in quanto non c'è nessuna conferma ufficiale.

Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile dal 28 ottobre per PC e console. Giusto ieri Activision ha pubblicato un trailer live action pieno di celebrità.