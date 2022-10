Call of Duty: Modern Warfare 2, DLC della Campagna oltre a un grosso Map Pack nel 2023?

Mancano ormai poche settimane all'uscita di Call of Duty: Modern Warfare 2, ma continuano le voci di corridoio sul futuro del gioco, visto che il nuovo capitolo dovrebbe ottenere un supporto più lungo rispetto al solito, forse per due anni, dunque in tal caso non sarebbe strano veder arrivare un DLC della Campagna oltre a un grosso map pack previsti per il 2023.

Secondo diverse comunicazioni, anche ufficiali da parte di Activision, Call of Duty: Modern Warfare 2 dovrebbe rappresentare uno stacco rispetto al modus operandi classico della serie, essendo destinato a rimanere "in carica" per due anni, sempre affiancato dall'offerta free-to-play che sarà rappresentata da Call of Duty: Warzone 2.0, oltre ad altri progetti paralleli.

Call of Duty: Modern Warfare II, uno screenshot

È chiaro che un supporto così lungo dovrebbe richiedere novità importanti sul fronte dei nuovi contenuti in arrivo.

Secondo il noto leaker TheGhostofHope, piuttosto accreditato per quanto riguarda le informazioni su Call of Duty, ci sarebbe una sostanziosa espansione per la Campagna in DLC in arrivo nella seconda metà del 2023, in grado di estendere in maniera importante anche l'esperienza single player del gioco.

Questa si aggiungerebbe al grosso Map Pack vociferato sempre per l'anno prossimo, che dovrebbe costituire una sorta di Greatest Hits di varie mappe appartenenti ai capitoli precedenti della serie, distribuite in un maxi-pacchetto rielaborato per Call of Duty: Modern Warfare 2. Sul fronte dell'ufficialità, ricordiamo il trailer pieno di celebrità uscito ieri per il gioco.