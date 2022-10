Square Enix Montreal cambia nome e diventa Onoma, dopo il passaggio a Embracer Group

Square Enix Montreal doveva chiaramente andare incontro a un rebranding di qualche tipo, considerando che il team non fa più parte di Square Enix dopo l'acquisizione da parte di Embracer Group e il nuovo nome ufficiale è stato annunciato in queste ore: si chiama adesso Onoma, con la nuova identità del team che rispecchia anche un rilancio generale nella sua progettualità.

Onoma è la parola greca che sta per "nome", ed è stata scelta tra tantissime possibilità diverse vagliate in questo periodo dal team e da Embracer Group.

Onoma, il logo

L'idea era trovare un nome originale e che fosse anche "facile da pronunciare sia in francese che in inglese", in base a quanto riferito.

"La nostra nuova identità di brand funzionerà come un ombrello per molteplici prodotti, programmi e iniziative, ognuna con personalità distintive", si legge nel comunicato ufficiale che annuncia il rilancio del team. Questo fa pensare anche a una modifica strutturale nell'organizzazione e nelle funzioni del team, che potrebbe occuparsi anche di altro oltre allo sviluppo dei videogiochi.

Fondata nel 2011, Square Enix Montreal si è concentrata soprattutto sullo sviluppo di giochi mobile come Hitman GO, Hitman: Sniper, Lara Croft GO e Deus Ex GO. A maggio del 2022 è stata acquisita da Embracer Group nella maxi-acquisizione che ha portato anche Crystal Dynamics ed Eidos Montreal all'interno del gruppo, staccandosi da Square Enix.

A questo punto attendiamo di conoscere il futuro di Onoma e quali siano i primi progetti in sviluppo all'interno di questo nuovo corso del team.