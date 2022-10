Call of Duty: Modern Warfare 2 avrà un grosso DLC con "greatest hits" di mappe classiche?

Call of Duty: Modern Warfare 2 potrebbe ricevere un grosso DLC con una sorta di raccolta generale di mappe classiche da Infinity Ward, Treyarch e Sledgehammer con un "greatest hits" di mappe aggiuntive che potrebbe essere distribuito come DLC a pagamento.

Non ci sono informazioni ufficiali, ma alcuni insider vicini all'ambito di Call of Duty avrebbero ricevuto informazioni su questa mega-raccolta di mappe classiche, che potrebbe essere distribuita come DLC a pagamento per il nuovo Call of Duty: Modern Warfare II, all'interno del supporto post-lancio previsto.



Oltre alle mappe tratte dall'originale Call of Duty: Modern Warfare 2 del 2009, all'interno del maxi-pacchetto troverebbero spazio anche le versioni più o meno rifatte di molte mappe da parte di Infinity Ward, Treyarch e Sledgehammer, appartenenti al catalogo classico del capitolo in questione e della serie in generale.

Tutto questo potrebbe essere rilasciato in occasione dei contenuti previsti per l'Anno 2 di Call of Duty: Modern Warfare II, considerando che il nuovo capitolo della serie dovrebbe avere un ciclo vitale più lungo e dunque un supporto praticamente doppio rispetto al solito, cosa che aprirebbe la strada a iniziative come espansioni più sostanziose e molte mappe in più.

Per il momento non ci sono ancora informazioni ufficiali al riguardo, dunque resteremo in attesa. Nel frattempo abbiamo visto che la beta ha avuto un successo storico come la "più grande beta di sempre" per quanto riguarda la serie Call of Duty, mentre altre informazioni sono state fornite dalla nostra intervista a Joe Cecot e Geoff Smith, i designer del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2.