Call of Duty: Warzone, Stagione 3: il trailer live action è pieno di celebrità

Call of Duty: Warzone inaugura la Stagione 3 con uno spettacolare trailer di lancio live action pieno di celebrità, come ormai da tradizione per il franchise Activision.

Come saprete, la nuclearizzazione di Verdansk ha fatto esplodere anche i server di Call of Duty: Warzone, che tuttavia sono tornati operativi giusto in tempo per dare il benvenuto alla nuova season e alle sue novità.

La Stagione 3 include infatti nuove armi gratis per l'equipaggiamento del nostro personaggio, nuovi Operatori da controllare in battaglia, skin personalizzate per i veicoli, nuove modalità di gioco da scoprire, un Battle Pass rinnovato e altro ancora.

Le armi di base gratuite sono il fucile tattico semiautomatico SK Sierra, leggero e dotato di un'ottima cadenza di fuoco, e la pistola Renetti: un'arma senza troppi fronzoli ma letale, che dà il suo meglio nel combattimento ravvicinato.

Tornando al trailer, sono presenti rapper, attori e streamer di Call of Duty. Ecco alcuni nomi: AJ Tracey, Dennis Schroder, Druski, Gunna, Jack Grealish, Jack Harlow, Michelle Viscusi, Mookie Betts, Nadeshot, Rocky No Hands, Saweetie, Swae Lee e Young Thug.