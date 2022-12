Hollow Knight Silksong: truffatori propongono demo e accordi commerciali, non cascateci

Hollow Knight Silksong è uno dei giochi più attesi del prossimo anno. Tutti lo sanno, anche e soprattutto i truffatori che lo stanno sfruttando per ingannare content creator online. Un membro del nostro staff ha ricevuto un'email che proponeva un accordo per provare il gioco sul suo canale YouTube privato. I truffatori affermavano anche che la data di uscita era fissata per gennaio 2023.

Insospettiti dalla questione abbiamo contattato Team Cherry, autori del gioco, che hanno confermato che l'email non proveniva da loro e che dovevamo ignorare il tutto. Anche il loro sito, inoltre, precisa che al momento non stanno contattando i content creator per collaborazioni.

Abbiamo risposto ai truffatori affermando di non poter creare contenuti a pagamento su tale canale YouTube in quanto il proprietario era un giornalista, per vedere la loro reazione. I truffatori hanno cercato di insistere affermando che potevano fornire una demo di Hollow Knight Silksong e hanno richiesto una semplice recensione, senza fornire alcun tipo di pagamento.

L'email dei truffatori di Hollow Knight Silksong

Non abbiamo proseguito con il dialogo, ma è chiaro che in qualche modo i truffatori avrebbero cercato di ottenere informazioni personali o altri dati sensibili. Purtroppo il grande valore commerciale di certi videogiochi, ma anche solo il grande interesse verso questo medium, causa la nascita di truffe di questo tipo.

Se siete content creator online e ricevete una comunicazione legata a Hollow Knight Silksong potete stare certi che si tratta di una truffa, almeno per il momento.