Xbox: l'evento di inizio 2023 più simile a un Nintendo Direct che a uno "show da E3", per Jez Corden

Secondo Jez Corden, noto giornalista di Windows Central, il presunto evento Xbox in programma da Microsoft per i primi mesi del 2023 potrebbe non essere sarà grande e corposo come uno "showcase da E3" ma bensì più simile a un Nintendo Direct, appuntamenti notoriamente più contenuti.

Il giornalista lo ha suggerito in risposta un commento su Twitter, dove ha dichiarato che, nonostante non conosca con certezza le effettive dimensioni dell'evento Xbox, si aspetta un show strutturalmente simile a un Direct di Nintendo e che le persone in rete hanno aspettative troppo alte. Il che, sia chiaro, non è per forza un male: la grande N ci ha abituato a show che mediamente durano tra i 20 e i 40 minuti, ma dal ritmo elevato e ricchi di annunci e trailer.

Insomma per ora prendete tutto come delle semplici indiscrezioni e speculazioni, tanto più che neppure Corden ne è sicuro al 100%. Del resto lui stesso poche settimane fa aveva parlato di un evento strutturato come gli "X0" degli anni passati, quindi decisamente più grande di un "Direct".

Inoltre, volendo fare i pignoli, Microsoft non ha neppure annunciato nulla a proposito riguardo a un evento Xbox nel primo trimestre del 2023, anche se riteniamo sia un'ipotesi molto probabile e non solo per via delle numerose voci di corridoio delle ultime settimane.

Vale la pena ricordare infatti che lo stesso Aaron Greenberg di Microsoft in chiusura del 2022 aveva dichiarato che i giocatori non dovranno attendere a lungo per scoprire le novità in serbo per Xbox nel 2023, che ha definito un'annata incredibilmente emozionante. Il colosso di Redmond nei prossimi mesi dovrà per forza di cose delineare la line-up per il 2023 ed oltre di Xbox, svelando ad esempio le date di uscita di Starfield e Redfall e presentando nuovi progetti in uscita nel breve e lungo periodo da parte dei suoi studi first-party.