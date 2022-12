Xbox: uno showcase di Microsoft in programma a inizio 2023, secondo dei rumor

Microsoft potrebbe avere in programma uno showcase Xbox per i primi mesi del 2023, stando ad alcune voci di corridoio arrivate alle orecchie di Jez Corden, noto giornalista di Windows Central.

Come forse saprete, di recente Aaron Greenberg di Microsoft su Twitter ha promesso ai fan che non dovranno attendere a lungo per scoprire cosa ha in serbo per loro Xbox nel 2023, che a suo avviso sarà un'annata "incredibilmente emozionante", il che già di per sé suggerisce l'arrivo di uno qualche evento ad hoc per presentare in pompa magna la line-up verdecrociata del prossimo anno.

Corden afferma di aver sentito delle voci di corridoio, che tuttavia non può corroborare, secondo cui il colosso di Redmond avrebbe in programma uno showcase nel primo trimestre del 2023. L'evento potrebbe essere strutturato in maniera simile agli "X0", dunque parliamo di un appuntamento piuttosto importante e corposo, in quanto contenitore di numerosi annunci e trailer.

Sempre secondo le fonti di Corden Microsoft e Sony hanno preferito rinviare dei showcase Xbox e PlayStation in attesa dei verdetti dell'antitrust statunitense, inglese ed europeo sull'acquisizione Activision Blizzard. Come sappiamo Xbox è stata praticamente assente ai The Game Awards 2022 mentre in passato sono circolate numerose voci su uno State of Play di Sony in programma per ottobre completamente cancellato, il che sembrerebbe rafforzare la credibilità delle informazioni condivise dal giornalista di Windows Central.

In ogni caso rimaniamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft nelle prossime settimane o mesi. Nel frattempo sappiamo per certo che il catalogo di PC e Xbox Game Pass farà il pieno di giochi anche nel 2023, come confermato da un trailer pubblicato da Microsoft.