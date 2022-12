Diablo 4: prezzi e dettagli di Digital Deluxe, Ultimate Edition e Collector's Box

Con un post sul sito ufficiale di Blizzard, sono stati svelati i dettagli delle varie edizioni digitali di Diablo 4 e i bonus di prenotazione, che includono anche una serie di contenuti per World of Warcraft, Diablo 3 e Immortal. È in arrivo anche una sorta di Collector's Edition senza gioco, chiamata "Scatola Limitata da Collezione" che sarà disponibile all'acquisto a partire dal 15 dicembre 2022.

La Standard Edition digitale di Diablo 4 è disponibile al prezzo di 79,99 euro per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One su PlayStation Store e Xbox Store e di 69,99 euro per PC su Battle.net. Include:

Accesso anticipato all'open beta (bonus pre-order)

Cavalcatura Portaluce in Diablo IV (bonus pre-order)

Diablo IV

Ali di Inarius e mascotte Inarius Murloc in Diablo III

Cavalcatura Amalgama dell'Ira in World of Warcraft

Set cosmetico Oscurità Alata Bruna in Diablo Immortal

La Deluxe Edition è in vendita al prezzo di 99,99 euro per console tramite PlayStation Store e Xbox Store, e al prezzo di 89,99 euro per PC tramite Battle.net. Include:

Accesso anticipato all'open beta (bonus pre-order)

Cavalcatura Portaluce in Diablo IV (bonus pre-order)

Fino a 4 giorni di accesso anticipato all'uscita di Diablo IV (bonus pre-order)

Diablo IV

Ali di Inarius e mascotte Inarius Murloc in Diablo III

Cavalcatura Amalgama dell'Ira in World of Warcraft

Set cosmetico Oscurità Alata Bruna in Diablo Immortal

Cavalcatura Tentazione in Diablo IV

Armatura cavalcatura Carapace Infernale in Diablo IV

Pass Battaglia Premium stagionale sbloccato in Diablo IV

Infine Diablo 4 Ultimate Edition è acquistabile al prezzo di 109,99 euro su console tramite PlayStation Store e Xbox Store e a 99,99 euro su PC tramite Battle.net. Include:

Accesso anticipato all'open beta (bonus pre-order)

Cavalcatura Portaluce in Diablo IV (bonus pre-order)

Fino a 4 giorni di accesso anticipato all'uscita di Diablo IV (bonus pre-order)

Diablo IV

Ali di Inarius e mascotte Inarius Murloc in Diablo III

Cavalcatura Amalgama dell'Ira in World of Warcraft

Set cosmetico Oscurità Alata Bruna in Diablo Immortal

Cavalcatura Tentazione in Diablo IV

Armatura cavalcatura Carapace Infernale in Diablo IV

Emote Ali del Creatore in Diablo IV

Pass Battaglia stagionale accelerato sbloccato in Diablo IV (include uno sblocco del Pass Battaglia premium più 20 salti di grado e un oggetto cosmetico)

NB: per i dettagli su quando i bonus delle varie edizioni saranno disponibili per World of Warcraft, Diablo 3 e Immortal vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata del sito Blizzard.

La Limited Collector's Box di Diablo 4

Come accennato in apertura, a partire dal 15 dicembre sarà disponibile all'acquisto la Scatola Limitata da Collezione di Diablo 4 tramite il Blizzard Gear Store. Questa edizione per collezionisti non include purtroppo una copia del gioco. Per il momento non è stato annunciato il prezzo di vendita, mentre di seguito trovate i contenuti confermati:

Candela della Creazione

Mappa di Sanctuarium in tessuto

Artbook della Collector's Edition di Diablo IV

Tappetino per mouse Occulto

Spilla degli Horadrim

Due stampe artistiche con effetto matte - 47 cm x 27,4 cm

Vi ricordiamo che Diablo 4 sarà disponibile a partire dal 6 giugno 2023 per PC e console. Ai The Game Awards 2022 abbiamo visto un nuovo trailer del titolo Blizzard.