Gran Turismo 7: in arrivo 5 nuove auto con la Patch 1.27, tra cui la Ferrari Vision GT

Kazunori Yamauchi, il boss di Polyphony Digital, ha svelato che la prossima settimana uscirà un nuovo aggiornamento per Gran Turismo 7, ovvero la Patch 1.27, che introdurrà 5 nuove auto nel gioco per PS5 e PS4.

L'annuncio è arrivato con un post su Twitter che mostra le silhouette dei nuovi bolidi in arrivo lasciando ai fan il compito di scoprire quali saranno.

Quella al centro è chiaramente la Ferrari Vision GT, la nuova avveniristica concept art presentata poche settimane fa durante le finali delle GT World Series. Le altre quattro sono decisamente più difficili da intuire. In nostro aiuto arriva @EyuiSan che ha svelato le altre quattro vetture su Twitter. L'elenco completo è dunque composto da:

Chevrolet Corvette (C8) '20

Toyota Celica GT-FOUR Rally Car (ST205) '95

Ferrari Vision GT

Alfa Romeo Giulia GTAm '20

Bugatti Chiron '16

Oltre ai nuovi bolidi, la Patch 1.27 probabilmente includerà una serie di modifiche e risolverà problemi di vari natura più e meno noti. Non ci resta che attendere l'uscita dell'aggiornamento, prevista per l'inizio della prossima settimana, e le note ufficiali per saperne di più.