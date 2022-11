Gran Turismo 7: Ferrari Vision Gran Turismo presentata con un trailer

Dalle finali del GT World Series in corso questo fine settimana arriva anche la presentazione della Ferrari Vision Gran Turismo, nuova concept car che verrà introdotta prima di tutto all'interno di Gran Turismo 7, rappresentando un'aggiunta di grande rilievo al parco macchine disponibile nel gioco.

D'altra parte, si tratta di un evento importante e tale presentazione celebra degnamente i 25 anni della serie Polyphony Digital, con l'annuncio e la presentazione ufficiale della concept car proveniente da Maranello.

In attesa del trailer ufficiale da parte di Sony, possiamo intanto vedere questo primo video registrato direttamente dalla diretta delle GT World Series, dove l'auto è stata appena presentata.

Si tratta di un veicolo dalla forma molto avveniristica, come si conviene a una concept car del genere: piuttosto vicina alla 499P, la nuova hypercar da competizione sviluppata da Ferrare per le corse di Le Mans e WEC che debutterà nel 2023, Ferrari Vision Gran Turismo è caratterizzata da linee estreme e un aspetto decisamente aggressivo.

Per ottenere l'auto, almeno inizialmente, sarà necessario entrare a far parte della viewers campaign all'interno di Gran Turismo 7: premendo sul tasto relativo al regalo destinato alla campagna degli spettatori di GT World Series, si procede con il quiz che consente di accedere all'auto (la risposta alla domanda del giorno 4 è "Takuma Miyazono", si legge sul forum ResetEra).

In attesa di ulteriori dettagli, vediamo dunque lo spettacolare primo trailer di presentazione per la Ferrari Vision Gran Turismo all'interno di Gran Turismo 7.

Ferrari Vision GT in Gran Turismo 7

Anche questa si aggiunge alle numerose novità apportate al gioco in questi giorni, a partire dall'update del 25° anniversario di Gran Turismo.

"Abbiamo iniziato il progetto Vision GT 9 anni fa e finalmente abbiamo una Ferrari Vision Gran Turismo", ha detto al riguardo Kazunori Yamauchi di Polyphony Digital, "Siamo molto emozionati di questo, sono passati alcuni anni da quando sono andato a Maranello per conoscere Manzoni, è un sogno che si realizza e un momento esaltante per noi".

Flavio Manzoni, Senior Vice President del Design in Ferrari, era presente alla presentazione, riferendo: "Il nostro team ha iniziato i lavori due anni e mezzo fa. È una cosa molto importante per me e per Ferarri, perché dà corpo al futuro del brand. L'idea era immaginare che tipo di forma potesse avere una supercar del futuro e non era cosa semplice. È stato un progetto che ha coinvolto diversi dipartimenti in Ferrari, specialmente quelli relativi all'ingegneria e all'aerodinamica, che insieme hanno definito il concetto di questa auto".

Îl design è ispirato ai lavori di Anish Kapoor, in base a quanto riferito, e ha anche un interno particolarmente originale, a partire dal volante. Per quanto riguarda il motore, non ci sono ancora molti dettagli ma si basa sul motore ibrido Ferrari V6 da 1.350 cavalli.