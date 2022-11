Gran Turismo 7: l'update del 25° anniversario porta un nuovo circuito e tante novità

Come riportato in precedenza, questa settimana arriverà l'update del 25° anniversario per Gran Turismo 7, con alcuni dettagli che emergono oggi tra tante novità in termini di aggiornamenti e nuovi contenuti e anche un nuovo circuito che trapela in queste ore, in attesa di un annuncio ufficiale.

Sony ha riferito che i festeggiamenti per il 25° anniversario si terranno alle finali mondiali di GT a Monaco, dalle quali arriveranno ulteriori novità.

Gran Turismo: immagine di un evento dal vivo

Nel primo evento che si terrà dal vivo dal 2019 a oggi, dal 24 al 27 novembre, potremo assistere alla sfida tra 56 piloti di Gran Turismo, finalisti della competizione ufficiale.

In tale occasione ci sarà anche modo di assistere alla presentazione di una spettacolare Ferrari Vision Gran Turismo, che prosegue dunque la tradizione della presentazione di prototipi in collaborazione con la serie di Polyphony Digital, con il suo corrispettivo digitale che verrà inserito all'interno del gioco.

Durante l'evento si tornerà inoltre a parlare di GT Sophy, il progetto di intelligenza artificiale che dovrebbe essere applicato alla serie nel prossimo futuro, per gare contro l'IA più avanzate.

In via non ufficiale, come riportato da GTPlanet, è trapelato anche un nuovo circuito che dovrebbe essere presentato in tale occasione e lanciato con l'update del 24 novembre, ovvero Road Atlanta, anche se attendiamo un annuncio ufficiale al riguardo con ulteriori dettagli.

Per l'occasione verranno inoltre introdotte tre nuove auto, come da tradizione, ma ci saranno anche numerosi altri aggiornamenti applicati a Gran Turismo 7. Tra questi, dal 24 al 27 novembre il banner World Series fornirà informazioni sulle finali mondiali e consente di seguire gli streaming.

Inoltre, dal 17 al 27 novembre, nella Campagna bonus si possono pronosticare i vincitori dei tre campionati fino all'inizio della trasmissione per avere la possibilità di vincere crediti. Dal 25 novembre al 5 dicembre la Campagna spettatori offrirà ricompense quotidiane agli spettatori degli streaming tramite un quiz online. Guardate la finale mondiale e rispondete alle domande del quiz per ottenere l'accesso anticipato alla Ferrari Vision GT e ad altri oggetti nel gioco.

Dal 25 novembre al 3 gennaio il banner del 25° anniversario di Gran Turismo fornirà l'accesso a gare speciali con più punti in palio, con la speciale Red Bull X2019 con livrea del 25° anniversario che sarà sbloccata semplicemente partecipando all'evento. In particolare, queste gare speciali riguardano: