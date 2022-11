Gran Turismo 7: update del 25° anniversario in arrivo, con 3 nuove auto

Gran Turismo 7 riceverà la prossima settimana l'update del 25° anniversario, che comprenderà anche l'arrivo delle classiche 3 nuove auto aggiuntive, come riferito dall'immancabile tweet di Kazunori Yamauchi, visibile qui sotto.

Come da tradizione, anche in questo caso abbiamo a che fare con un'immagine teaser per le tre auto in questione, di cui sono visibili solo le silhouette parziali, lasciando eventualmente agli esperti il compito di scoprire di cosa si tratti.



Le ipotesi non hanno tardato ad arrivare: secondo gli esperti di GTPlanet, le tre auto in questione sarebbero le seguenti:

Ford Sierra RS Cosworth

Nissan Silvia S14

BMW M2

Ci sono alcuni dubbi per quanto riguarda le varianti dei modelli in questione: secondo varie teorie, la Sierra potrebbe essere il modello base o la RS500, entrambe caratterizzate dal grosso spoiler posteriore. La Silvia potrebbe essere il modello Kouki in variante Aero, vista la presenza anche qui dell'alettone.

La BMW è quella più problematica, visto che risulta difficile identificarla precisamente, anche se i sospetti si concentrano sulla generazione F87, mentre non è facile capire se sia una M" originale o la M2 Competition. Il 25th Anniversary Update è previsto arrivare il 21 novembre 2022, ovvero domani, mentre l'anniversario vero e proprio sarebbe in effetti il 23 dicembre 2022.

Attendiamo di conoscere tutti i dettagli del nuovo aggiornamento, mentre ricordiamo che Sony ha iniziato le riprese del film di Gran Turismo.