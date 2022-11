Pokémon Scarlatto e Violetto, eliminare Ed Sheeran è possibile con una mod

Esiste una mod per Pokémon Scarlatto e Violetto che consente di eliminare Ed Sheeran e i suoi brani dal gioco. Di più: il pacchetto sostituisce il cantante inglese con il compianto Koji Wada.

Ricorderete come il video che mostra le condizioni tecniche di Pokémon Scarlatto e Violetto sia diventato virale, esponendo le problematiche e i tanti glitch di un episodio che da questo punto di vista sta facendo parecchio discutere.

È dunque buffo pensare che Remove Sheeran sia la prima mod in assoluto realizzata per Scarlatto e Violetto. Non qualcosa che possa migliorare le prestazioni o risolvere qualche bug, no: il primo pensiero del modder è stato quello di eliminare Ed Sheeran.

Il cantautore ha realizzato il brano Celestial per Pokémon Scarlatto e Violetto, e la cosa ha tanto entusiasmato i suoi fan tanto quanto ha irritato i suoi altrettanto numerosi detrattori, evidentemente.

Ad ogni modo, utilizzare le mod su Nintendo Switch non è l'operazione più semplice del mondo e in generale vi sconsigliamo di procedere in tal senso: meglio a questo punto avere un po' di pazienza e mettere il gioco in muto al momento giusto.

