NZXT Canvas 32Q Curved: la recensione del massiccio monitor da gaming curvo e con refresh a 165 Hz

Caratteristiche tecniche

L'NZXT Canvas Curved è il primo monitor curvo di NZXT, qui nella versione nera da 32 pollici

Per quanto pensati per valorizzare il contrasto, gli schermi con tecnologia VA non possono certo misurarsi con OLED e Mini-LED quando si parla di qualità dei neri, ma nel caso dell'NZXT Canvas 32Q Curved parliamo di una categoria ben diversa, pensata per collocarsi nella fascia dei 600€ di prezzo. Sono infatti 569€ quelli necessari per portarsi a casa un monitor dal costo in linea con quello di pannelli simili, soprattutto tenendo conto della curvatura che, di base, comporta un prezzo maggiorato in confronto con display identici ma piatti. Di conseguenza, la curvatura con raggio 1500 diventa, al pari dell'estetica NZXT, un elemento determinante per preferire questo schermo ad altri che sono già in circolazione da tempo.

Le caratteristiche tecniche non sono niente male. Rispetto agli inizi, la tecnologia VA si è evoluta in quanto a tempi di risposta, in questo caso di 1 millisecondo, e copertura del colore che per il monitor NZXT è del 99% dello spazio SRGB e dell'89% dello spazio DCI-P3. Certo, sappiamo che c'è di meglio, ma parliamo di valori che ritroviamo poi nella resa effettiva. Inoltre la dotazione include il supporto ad AMD FreeSync Premium con compatibilità G-Sync, un comodo stick di controllo, un'ergonomia discreta, il software CAM per regolare le impostazioni via desktop, bassa emissione di luce blu, eliminazione dello sfarfallio e diversi profili.

La connettività dell'NZXT Canvas 32Q Curved include una porta USB-C

Si fanno però notare l'assenza delle impostazioni di overdrive, quelle relative alla gestione dei colori e svariati altri parametri. Come vedremo è stato fatto un certo lavoro di taratura per ottenere una resa dell'immagine migliore nello specifico ambito dei giochi, ma non abbiamo compreso appieno la decisione di blindare determinate impostazioni. Inoltre qualcuno potrebbe non apprezzare la totale mancanza di LED RGB. Niente da dire invece, per quanto riguarda la connettività che include due porte HDMI, in funzione anche delle console che sono pienamente compatibili, oltre alla DisplayPort che si ferma alla tipologia 1.2, pienamente sufficiente per uno schermo QHD da 165 Hz. Le porte USB-A sono solo due, mentre diversi altri schermi arrivano a quattro, ma sono più che sufficienti per soddisfare gran parte delle esigenze, soprattutto considerando che sono affiancate da una porta USB-C che non è per nulla scontata in questa tipologia di schermo.

Scheda tecnica NZXT Canvas 32Q Curved