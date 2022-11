Alien, un survival horror tripla A in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S?

Alien tornerà con un survival horror tripla A in arrivo probabilmente nell'autunno del 2023 sulle piattaforme di attuale generazione, dunque PC, PS5 e Xbox Series X|S: lo riferisce una fonte che sostiene di conoscere il progetto ma che ha voluto rimanere anonima.

Si tratta di Alien: Isolation 2? Difficile capirlo, visto che non è stato possibile determinare quale sarà il team di sviluppo che si occupa del gioco e Creative Assembly per il momento non ha voluto commentare questi rumor.

Come ricorderete, nel 2019 lo studio confermò che Alien: Isolation 2 non era in lavorazione, ma qualcosa potrebbe essere cambiato e infatti pare che un pitch del gioco sia stato sottoposto a SEGA.

Di certo il fatto che un franchise così valido e ben considerato tanto dal pubblico quanto dalla critica sia stato accantonato è strano e molti si sono chiesti come mai Creative Assembly non abbia subito realizzato un sequel.

In effetti il team è stato occupato con la serie strategica Total War, e peraltro al momento ha in cantiere lo sparatutto a gravità zero Hyenas, che abbiamo visto in anteprima alla Gamescom 2022.