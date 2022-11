Offerte Amazon: i prodotti più venduti nei primi giorni di Black Friday 2022

I primi giorni della settimana del Black Friday 2022 sono oramai passati. Certo, manca ancora poco meno di una settimana alla vera conclusione delle offerte e le promozioni non stanno terminando, ma già ora abbiamo modo di vedere quelli che sono i prodotti più interessanti di questo periodo di sconti su Multiplayer. La selezione proviene direttamente da voi lettori, che avete guidato questa classifica con i vostri acquisti.

Tra i prodotti più venduti in questi primi giorni del Black Friday 2022 troviamo prima di tutto Meta Quest 2, che ha attirato l'interesse dei giocatori sia nel modello da 128 GB che nel modello da 256 GB. La promozione è interessante non solo perché propone uno sconto sul prezzo del visore, ma anche perché aggiunge un ulteriore gioco gratuito al bundle: oltre a Beat Saber, l'acquisto garantisce una copia di Resident Evil 4 VR. Proseguendo, scopriamo che sono stati molto apprezzati gli sconti sui vari notebook di MSI, al punto da far sì che l'MSI GF63 Thin terminasse le unità. Se non avete fatto in tempo ad acquistarlo, però, potete ancora acquistare in offerta l'MSI Pulse GL76 (RTX 3060 e Intel i7-12700H), l'MSI Vector GP76 (RTX 3080 Ti, Intel i7-12700H) e l'MSI GP76 Leopard (RTX 3070, Intel i7-11800H). Non tutti ovviamente sono interessati a spese così massicce e infatti tra i prodotti più venduti di questo inizio Black Friday 2022 figurano anche prodotti meno costosi ma non per questo meno interessanti. Le carte di ricarica del portafogli PlayStation Store sono state infatti un grande successo, soprattutto nella versione da 90€ che permette il più grande risparmio. Cambiando lato del mondo console, non si ferma il successo del controller Xbox con cavo USB-C incluso che si trova a un prezzo notevole per questo Black Friday 2022. Anche altre colorazioni sono state messe in promozione in questi giorni, ma purtroppo il numero di unità è già terminato. Lo stesso è stato per il controller DualSense di PS5. Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Le promozioni del Black Friday 2022 continuano fino al 28 novembre

