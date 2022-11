Days Gone 2: la petizione ha quasi raggiunto le 200.000 firme

Lanciata ormai due anni fa su Change.org, la petizione che chiede lo sviluppo di Days Gone 2 ha quasi raggiunto le 200.000 firme, traguardo che mostra l'interesse di una grande quantità di videogiocatori per questo discusso seguito.

La petizione era seguita alla notizia che Sony non ha dato la luce verde allo sviluppo del secondo Days Gone, reo non tanto di aver venduto poco, quanto di non aver ricevuto valutazioni troppo positive dalla critica al momento del lancio, avvenuto nel 2019. Evidentemente Sony non considerò un buon risultato il 71 su Metacritic raccolto dal gioco, visti i voti che solitamente prendono i giochi sviluppati dai suoi studi first party.

Nonostante ciò, Days Gone è riuscito a raccogliere una vasta comunità di appassionati, che vorrebbero avere un seguito. Da qui è nata l'iniziativa, che ormai va avanti ininterrottamente da circa due anni e che non accenna a volersi arrendere.

In fondo perché Kratos sì e Deacon St. John no? Chissà che Sony, al raggiungimento delle 200.000 firme, non inizi a dimostrare quantomeno interesse per la possibilità di avere un Days Gone 2. Mai dire mai in questi casi, considerando che recentemente abbiamo avuto un nuovo Monkey Island di Ron Gilbert, che ha dimostrato come tutto è possibile.